https://ria.ru/20231228/tovary-1918690604.html

Более 100 компаний продвигают свои товары под брендом "Сделано в России"

Более 100 компаний продвигают свои товары под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 28.12.2023

Более 100 компаний продвигают свои товары под брендом "Сделано в России"

Уже свыше 100 производителей из самых разных отраслей получили добровольный сертификат "Сделано в России" на более чем тысячу товаров с момента перезапуска... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:33

2023-12-28T11:33

2023-12-28T11:33

экономика

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уже свыше 100 производителей из самых разных отраслей получили добровольный сертификат "Сделано в России" на более чем тысячу товаров с момента перезапуска программы поддержки по итогам 2023 года, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Среди них, в частности, такие бренды, как "Дядя Ваня", BRandICE (Московская фабрика мороженого АО "БРПИ"), "Абрау-Дюрсо", "ЭкоНива", "Макфа", НПО "Броня" и другие", - говорится в сообщении.Сертификат подтверждает надежность и качество продукции российского производителя, а также позволяет бизнесу при поддержке Российского экспортного центра увеличить свою узнаваемость и найти новых партнеров на внешних рынках. Бренд "Сделано в России" совместно продвигают РЭЦ и фонд "Росконгресс".Программа "Сделано в России" призвана объединить экспортеров и производителей надежной, конкурентоспособной продукции с улучшенными характеристиками качества под единый национальный бренд "Сделано в России".Участником программы может стать компания из любой отрасли несырьевого неэнергетического экспорта. Для участия в программе нужно заполнить и подать анкету на получение сертификата на сайте РЭЦ. Документ оформляется в течение 10 рабочих дней.Сертификат "Сделано в России" дает производителю право нанесения на продукцию знака соответствия - "птички" в цвете триколор, а также получения поддержки в продвижении на внешних рынках от Российского экспортного центра."Система странового продвижения "Сделано в России" способна существенно повысить уровень знаний о нашей продукции у зарубежного потребителя за счет популяризации ее качественных характеристик. Под каждую отрасль и каждую страну, которую мы считаем перспективной, мы используем свои инструменты "Сделано в России" и обеспечиваем индивидуальный, таргетированный подход к продвижению за рубежом под зонтиком национального бренда", - поделилась генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Так, одним из ключевых инструментов продвижения является программа участия под брендом "Сделано в России" в международных выставках и деловых миссиях в странах СНГ, БРИКС, АТР и MENA. Узнать подробности и выбрать мероприятие можно на платформе "Мой экспорт".Также успешно действует программа национальных дегустационно-демонстрационных павильонов АПК за рубежом. Кроме того, РЭЦ открыл 27 национальных магазинов под брендом Made in Russia на ключевых зарубежных маркетплейсах.Популяризовать отечественную продукцию также помогают проводимые РЭЦ совместно с партнерами спортивные, культурные и образовательные мероприятия, с широким привлечением амбассадоров бренда "Сделано в России" и лидеров общественного мнения. В частности, в 2023 году РЭЦ провел акцию "Российские товары - для чемпионов", в основу которой легла синергия продвижения спорта и экспорта.Узнать подробнее о программе и о том, как получить сертификат "Сделано в России", можно на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20231228/rets-1918681597.html

https://ria.ru/20231227/podderzhka_eksporta-1918416609.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)