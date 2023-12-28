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Более 100 компаний продвигают свои товары под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 28.12.2023
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11:33 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/tovary-1918690604.html
Более 100 компаний продвигают свои товары под брендом "Сделано в России"
Более 100 компаний продвигают свои товары под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 28.12.2023
Более 100 компаний продвигают свои товары под брендом "Сделано в России"
Уже свыше 100 производителей из самых разных отраслей получили добровольный сертификат "Сделано в России" на более чем тысячу товаров с момента перезапуска... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:33
2023-12-28T11:33
экономика
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
бренд сделано в россии (made in russia)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795668398_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_0c27ab941946f6c8c9a543f4e83194a8.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уже свыше 100 производителей из самых разных отраслей получили добровольный сертификат "Сделано в России" на более чем тысячу товаров с момента перезапуска программы поддержки по итогам 2023 года, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Среди них, в частности, такие бренды, как "Дядя Ваня", BRandICE (Московская фабрика мороженого АО "БРПИ"), "Абрау-Дюрсо", "ЭкоНива", "Макфа", НПО "Броня" и другие", - говорится в сообщении.Сертификат подтверждает надежность и качество продукции российского производителя, а также позволяет бизнесу при поддержке Российского экспортного центра увеличить свою узнаваемость и найти новых партнеров на внешних рынках. Бренд "Сделано в России" совместно продвигают РЭЦ и фонд "Росконгресс".Программа "Сделано в России" призвана объединить экспортеров и производителей надежной, конкурентоспособной продукции с улучшенными характеристиками качества под единый национальный бренд "Сделано в России".Участником программы может стать компания из любой отрасли несырьевого неэнергетического экспорта. Для участия в программе нужно заполнить и подать анкету на получение сертификата на сайте РЭЦ. Документ оформляется в течение 10 рабочих дней.Сертификат "Сделано в России" дает производителю право нанесения на продукцию знака соответствия - "птички" в цвете триколор, а также получения поддержки в продвижении на внешних рынках от Российского экспортного центра."Система странового продвижения "Сделано в России" способна существенно повысить уровень знаний о нашей продукции у зарубежного потребителя за счет популяризации ее качественных характеристик. Под каждую отрасль и каждую страну, которую мы считаем перспективной, мы используем свои инструменты "Сделано в России" и обеспечиваем индивидуальный, таргетированный подход к продвижению за рубежом под зонтиком национального бренда", - поделилась генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Так, одним из ключевых инструментов продвижения является программа участия под брендом "Сделано в России" в международных выставках и деловых миссиях в странах СНГ, БРИКС, АТР и MENA. Узнать подробности и выбрать мероприятие можно на платформе "Мой экспорт".Также успешно действует программа национальных дегустационно-демонстрационных павильонов АПК за рубежом. Кроме того, РЭЦ открыл 27 национальных магазинов под брендом Made in Russia на ключевых зарубежных маркетплейсах.Популяризовать отечественную продукцию также помогают проводимые РЭЦ совместно с партнерами спортивные, культурные и образовательные мероприятия, с широким привлечением амбассадоров бренда "Сделано в России" и лидеров общественного мнения. В частности, в 2023 году РЭЦ провел акцию "Российские товары - для чемпионов", в основу которой легла синергия продвижения спорта и экспорта.Узнать подробнее о программе и о том, как получить сертификат "Сделано в России", можно на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20231228/rets-1918681597.html
https://ria.ru/20231227/podderzhka_eksporta-1918416609.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)

Более 100 компаний продвигают свои товары под брендом "Сделано в России"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уже свыше 100 производителей из самых разных отраслей получили добровольный сертификат "Сделано в России" на более чем тысячу товаров с момента перезапуска программы поддержки по итогам 2023 года, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Среди них, в частности, такие бренды, как "Дядя Ваня", BRandICE (Московская фабрика мороженого АО "БРПИ"), "Абрау-Дюрсо", "ЭкоНива", "Макфа", НПО "Броня" и другие", - говорится в сообщении.
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Сертификат подтверждает надежность и качество продукции российского производителя, а также позволяет бизнесу при поддержке Российского экспортного центра увеличить свою узнаваемость и найти новых партнеров на внешних рынках. Бренд "Сделано в России" совместно продвигают РЭЦ и фонд "Росконгресс".
Программа "Сделано в России" призвана объединить экспортеров и производителей надежной, конкурентоспособной продукции с улучшенными характеристиками качества под единый национальный бренд "Сделано в России".
Участником программы может стать компания из любой отрасли несырьевого неэнергетического экспорта. Для участия в программе нужно заполнить и подать анкету на получение сертификата на сайте РЭЦ. Документ оформляется в течение 10 рабочих дней.
Сертификат "Сделано в России" дает производителю право нанесения на продукцию знака соответствия - "птички" в цвете триколор, а также получения поддержки в продвижении на внешних рынках от Российского экспортного центра.
"Система странового продвижения "Сделано в России" способна существенно повысить уровень знаний о нашей продукции у зарубежного потребителя за счет популяризации ее качественных характеристик. Под каждую отрасль и каждую страну, которую мы считаем перспективной, мы используем свои инструменты "Сделано в России" и обеспечиваем индивидуальный, таргетированный подход к продвижению за рубежом под зонтиком национального бренда", - поделилась генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
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Так, одним из ключевых инструментов продвижения является программа участия под брендом "Сделано в России" в международных выставках и деловых миссиях в странах СНГ, БРИКС, АТР и MENA. Узнать подробности и выбрать мероприятие можно на платформе "Мой экспорт".
Также успешно действует программа национальных дегустационно-демонстрационных павильонов АПК за рубежом. Кроме того, РЭЦ открыл 27 национальных магазинов под брендом Made in Russia на ключевых зарубежных маркетплейсах.
Популяризовать отечественную продукцию также помогают проводимые РЭЦ совместно с партнерами спортивные, культурные и образовательные мероприятия, с широким привлечением амбассадоров бренда "Сделано в России" и лидеров общественного мнения. В частности, в 2023 году РЭЦ провел акцию "Российские товары - для чемпионов", в основу которой легла синергия продвижения спорта и экспорта.
Узнать подробнее о программе и о том, как получить сертификат "Сделано в России", можно на сайте РЭЦ.
 
ЭкономикаРоссияВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Бренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
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