https://ria.ru/20231228/torgovlya-1918718374.html

ГД внесла проект, направленный на улучшение условий нестационарной торговли

ГД внесла проект, направленный на улучшение условий нестационарной торговли - РИА Новости, 28.12.2023

ГД внесла проект, направленный на улучшение условий нестационарной торговли

Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект, направленный на улучшение условий развития в России нестационарной и мобильной (развозной)... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:20

2023-12-28T12:20

2023-12-28T12:20

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект, направленный на улучшение условий развития в России нестационарной и мобильной (развозной) торговли, следует из базы данных нижней палаты парламента. Сейчас нестационарные торговые объекты (НТО) в субъектах РФ размещаются на различных правовых основаниях и условиях. При этом на федеральном уровне не установлено единообразных подходов в части определения терминологии, основных принципов оформления права на размещение НТО, сроков размещения и их продления, установления платы за размещение, а также гарантий прав хозяйствующих субъектов на открытие, функционирование и развитие торгового бизнеса. Кроме того, субъектами РФ и муниципалитетами не учитываются особенности развозной торговли и использования мобильных торговых объектов (МТО) на базе автотранспортных и иных механических средств. По мнению разработчиков, все это "препятствует развитию малого и среднего торгового предпринимательства в РФ". В связи с этим законопроект уточняет терминологию, используемую в законе о регулировании торговли в РФ, приводя ее, согласно пояснительной записке, в соответствие с современными требованиями рынка. При этом закрепляются варианты и общие принципы юридического оформления права на размещение НТО и МТО, а также принцип "меняется место - сохраняется бизнес", позволяющий гарантировать предоставление компенсационных мест и сохранение бизнеса, если место размещения НТО требуется для государственных или муниципальных нужд. Кроме того, устанавливается возможность вести торговлю с использованием НТО или МТО по заявительному принципу любым хозяйствующим субъектом в местах, признанных общедоступными для размещения торговых объектов. А минимальный срок действия договора на размещение НТО составит 5 лет. Законопроект также уточняет требования к схемам размещения НТО или МТО, в том числе определяет их состав, а также закрепляет порядок их изменения и дополнения. Так, схемы размещения могут дополняться новыми местами исходя из заявок предпринимателей. Также МТО (автомагазины, автолавки и другие) выделяются в отдельную категорию. При этом местные и региональные органы власти будут вправе определять конкретные условия, требования и ограничения к организации развозной торговли. Согласно пояснительной записке, это "позволяет местным органам регулировать нестационарную торговлю по своему усмотрению, в том числе по модели, которая используется сейчас в г. Москве, когда киоски принадлежат городу и сдаются предпринимателям в аренду". А частные инвестиции в автопром и смежные сервисы, такие как производство торгового оборудования для фуд-траков, автомагазинов и их обслуживание, составят минимум 220 миллиардов рублей, а в модернизацию старых и установку новых объектов НТО - порядка 100 миллиардов рублей, отмечается там же. При этом суммарно будет создано около 250 тысяч новых рабочих мест, а объемы реализации сельхозпродукции могут вырасти на 4,5 миллиона тонн. Те же депутаты внесли в Госдуму законопроект-спутник, который распространяет действие торгового сбора на предпринимательскую деятельность с использованием МТО. Предполагается, что в случае принятия оба закона вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20231228/podarok-1918621535.html

https://ria.ru/20231227/moskva-1918434206.html

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экономика, россия, госдума рф, единая россия, москва