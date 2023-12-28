https://ria.ru/20231228/torgi-1918728656.html

Ефимов: Москва выставила на торги право на КРТ в Ростокине

Ефимов: Москва выставила на торги право на КРТ в Ростокине - РИА Новости, 28.12.2023

Ефимов: Москва выставила на торги право на КРТ в Ростокине

Столица выставила на торги право на комплексное развитие участка в районе Ростокино, который сейчас используется неэффективно, сообщил заместитель мэра столицы... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:05

2023-12-28T13:05

2023-12-28T13:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

торги

недвижимость

земельные участки

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Столица выставила на торги право на комплексное развитие участка в районе Ростокино, который сейчас используется неэффективно, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, заявки для участия на торгах можно будет подать до 5 марта следующего года, а дата проведения торгов назначена на 14 марта 2024 года. Площадь, выставленного на торги участка, составляет 5,09 га."Объем инвестиций в реорганизацию площадки оценивается более чем в 37 миллиардов рублей. Благодаря реализации проекта в районе будет создано не менее 3 тысяч рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Участок находится между проспектом Мира, улицей Бажова, Будайским проездом и Проектируемым проездом №1214. Право участвовать на торгах есть у всех, кто заинтересовался, в том числе у региональных инвесторов, которые соответствуют требованиям для участников аукциона. Начальная цена лота - 55,44 млн рублей.Как рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, сейчас на этом месте находятся устаревшие склады, которые не эксплуатируют. Вместо них там можно построить примерно 190 тыс. кв. м общественно-деловых объектов, включая гостиничный комплекс более чем на одну тысячу номеров, административно-деловое здание со спортивным объектом, технопарк, офисы, магазины, заведения общественного питания, кредитные организации и так далее.По его словам, для местных жителей появится различная инфраструктура, где они смогут проводить свободное время, а некоторые, благодаря новым объектам, смогут устроиться на работу около дома.Узнать больше информации о проведении аукционов можно на официальном сайте torgi.gov.ru, а также на электронной торговой площадке Росэлторг и Инвестиционном портале Москвы.На территории столицы по программе КРТ строят многофункциональные кварталы, которые расположены на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. На этом месте появляются комфортная жилая площадь, транспортные артерии и необходимая для жизни инфраструктура.В мегаполисе в настоящий момент реализуют почти 190 таких проектов. Их общая площадь составляет примерно 2,45 тысячи гектаров, они находятся на разной стадии строительства.Ранее Ефимов сообщал, что в Москве начали принимать заявки на право комплексного развития участка бывшей промзоны "Тушино", их можно подавать до 1 февраля следующего года, а сам аукцион пройдет 8 февраля.

https://ria.ru/20231228/efimov-1918706155.html

https://ria.ru/20231222/krt-1917441278.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, торги, недвижимость, земельные участки