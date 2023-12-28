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Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь - РИА Новости, 28.12.2023
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13:38 28.12.2023 (обновлено: 13:50 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/temperatura-1918750980.html
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь - РИА Новости, 28.12.2023
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Температура воздуха в Москве 31 декабря в течение дня понизится на 10 градусов, в новогоднюю ночь дойдет до минус 15, к 3 января - до минус 25, сообщил научный... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:38
2023-12-28T13:50
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Температура воздуха в Москве 31 декабря в течение дня понизится на 10 градусов, в новогоднюю ночь дойдет до минус 15, к 3 января - до минус 25, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Тридцать первого декабря значительные изменения погоды, ночь ещё теплая - от 0 до минус 5, утром начинается понижение температуры, и в течение дня она понизится на 10 градусов, прогнозируется снег и сильная гололедица", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.По его словам, к концу дня 31 декабря температура опустится до минус 10 градусов, в новогоднюю ночь - до минус 15."Второго января усиление морозов - минус 12-17 градусов. Третьего января минус 16-21 градус днем, ночью минус 20-25", - сказал синоптик.По его словам, аномально холодная погода продлится, как минимум, до 5 января.
https://ria.ru/20231226/davlenie-1918080232.html
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москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Вильфанд: температура в Москве в новогоднюю ночь дойдет до минус 15

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСильные морозы в Москве
Сильные морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сильные морозы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Температура воздуха в Москве 31 декабря в течение дня понизится на 10 градусов, в новогоднюю ночь дойдет до минус 15, к 3 января - до минус 25, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Тридцать первого декабря значительные изменения погоды, ночь ещё теплая - от 0 до минус 5, утром начинается понижение температуры, и в течение дня она понизится на 10 градусов, прогнозируется снег и сильная гололедица", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
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По его словам, к концу дня 31 декабря температура опустится до минус 10 градусов, в новогоднюю ночь - до минус 15.
"Второго января усиление морозов - минус 12-17 градусов. Третьего января минус 16-21 градус днем, ночью минус 20-25", - сказал синоптик.
По его словам, аномально холодная погода продлится, как минимум, до 5 января.
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