https://ria.ru/20231228/telefon-1918607518.html
Эксперт посоветовал не брать телефон на новогоднюю вечеринку
Эксперт посоветовал не брать телефон на новогоднюю вечеринку - РИА Новости, 28.12.2023
Эксперт посоветовал не брать телефон на новогоднюю вечеринку
Празднуя Новый год, не стоит брать с собой на вечеринку телефон: это позволит сохранить и деньги, и репутацию - например, избежать неконтролируемых звонков или... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T06:25
2023-12-28T06:25
2023-12-28T06:25
новый год — 2023
руслан пермяков
общество
новый год
томский университет систем управления и радиоэлектроники
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Празднуя Новый год, не стоит брать с собой на вечеринку телефон: это позволит сохранить и деньги, и репутацию - например, избежать неконтролируемых звонков или трат, заявил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. "Во время праздников, корпоративов и вечеринок стоит не брать с собой телефон, чтобы не загубить ни его, ни свою репутацию. Помимо исключения риска незапланированного звонка бывшему, исключается риск утери устройства и неконтролируемой траты денег. Кроме того, вас никто не сможет отследить по геопозиции или омрачить ваш праздник частыми звонками", - сказал Пермяков. Касаемо геолокации он добавил, что в новогодние праздники люди часто выкладывают фотографии в социальные сети с отметкой геопозиции. Эта информация становится доступна как минимум подписчикам, как максимум - всем пользователям интернета, если аккаунт открытый. Поэтому тот, кто наблюдает за человеком, без труда сможет вычислить местоположение. "Если вы не хотите, чтобы кто-то узнал о том, где вы и с кем, лучше воздержаться от публикации фотографий с геопозицией до конца вечеринки. Впрочем, это касается и фотографий без геопозиции", - объяснил эксперт. Пермяков также назвал ряд других преимуществ отдыха без телефона. К примеру, исключаются риски залить устройство алкоголем и другими напитками, уронить в унитаз, раковину, кастрюлю или бассейн, потерять смартфон. Также не будет возможности опубликовать в соцсетях или отправить кому-либо компромат в виде фотографий или видео, или неконтролируемо потратить деньги со счета. "После корпоратива ничто не омрачит воспоминания. До вас не смогут дозвониться и ничто не сможет отвлечь от праздника", - резюмировал он. При этом стоит убедиться, что в период разлуки с телефоном никто не воспользуется устройством без разрешения. В этом случае нужно оставлять смартфон рядом с людьми, которым доверяешь, или устанавливать надежный пароль.
https://ria.ru/20231228/shampanskoe-1918599607.html
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руслан пермяков, общество, новый год, томский университет систем управления и радиоэлектроники
Новый год — 2023, Руслан Пермяков, Общество, Новый год, Томский университет систем управления и радиоэлектроники
Эксперт посоветовал не брать телефон на новогоднюю вечеринку
Эксперт Пермяков: на новогоднюю вечеринку лучше не брать свой мобильный телефон
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Празднуя Новый год, не стоит брать с собой на вечеринку телефон: это позволит сохранить и деньги, и репутацию - например, избежать неконтролируемых звонков или трат, заявил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
«
"Во время праздников, корпоративов и вечеринок стоит не брать с собой телефон, чтобы не загубить ни его, ни свою репутацию. Помимо исключения риска незапланированного звонка бывшему, исключается риск утери устройства и неконтролируемой траты денег. Кроме того, вас никто не сможет отследить по геопозиции или омрачить ваш праздник частыми звонками", - сказал Пермяков.
Касаемо геолокации он добавил, что в новогодние праздники люди часто выкладывают фотографии в социальные сети с отметкой геопозиции. Эта информация становится доступна как минимум подписчикам, как максимум - всем пользователям интернета, если аккаунт открытый. Поэтому тот, кто наблюдает за человеком, без труда сможет вычислить местоположение. "Если вы не хотите, чтобы кто-то узнал о том, где вы и с кем, лучше воздержаться от публикации фотографий с геопозицией до конца вечеринки. Впрочем, это касается и фотографий без геопозиции", - объяснил эксперт.
Пермяков также назвал ряд других преимуществ отдыха без телефона. К примеру, исключаются риски залить устройство алкоголем и другими напитками, уронить в унитаз, раковину, кастрюлю или бассейн, потерять смартфон. Также не будет возможности опубликовать в соцсетях или отправить кому-либо компромат в виде фотографий или видео, или неконтролируемо потратить деньги со счета. "После корпоратива ничто не омрачит воспоминания. До вас не смогут дозвониться и ничто не сможет отвлечь от праздника", - резюмировал он.
При этом стоит убедиться, что в период разлуки с телефоном никто не воспользуется устройством без разрешения. В этом случае нужно оставлять смартфон рядом с людьми, которым доверяешь, или устанавливать надежный пароль.
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