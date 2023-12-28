Рейтинг@Mail.ru
Эксперт посоветовал не брать телефон на новогоднюю вечеринку - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодние украшения на елке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Новый год — 2023
 
06:25 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/telefon-1918607518.html
Эксперт посоветовал не брать телефон на новогоднюю вечеринку
Эксперт посоветовал не брать телефон на новогоднюю вечеринку - РИА Новости, 28.12.2023
Эксперт посоветовал не брать телефон на новогоднюю вечеринку
Празднуя Новый год, не стоит брать с собой на вечеринку телефон: это позволит сохранить и деньги, и репутацию - например, избежать неконтролируемых звонков или... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T06:25
2023-12-28T06:25
новый год — 2023
руслан пермяков
общество
новый год
томский университет систем управления и радиоэлектроники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918525598_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e7e5a9e6bbcc257b4793d5a12000dba.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Празднуя Новый год, не стоит брать с собой на вечеринку телефон: это позволит сохранить и деньги, и репутацию - например, избежать неконтролируемых звонков или трат, заявил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. "Во время праздников, корпоративов и вечеринок стоит не брать с собой телефон, чтобы не загубить ни его, ни свою репутацию. Помимо исключения риска незапланированного звонка бывшему, исключается риск утери устройства и неконтролируемой траты денег. Кроме того, вас никто не сможет отследить по геопозиции или омрачить ваш праздник частыми звонками", - сказал Пермяков. Касаемо геолокации он добавил, что в новогодние праздники люди часто выкладывают фотографии в социальные сети с отметкой геопозиции. Эта информация становится доступна как минимум подписчикам, как максимум - всем пользователям интернета, если аккаунт открытый. Поэтому тот, кто наблюдает за человеком, без труда сможет вычислить местоположение. "Если вы не хотите, чтобы кто-то узнал о том, где вы и с кем, лучше воздержаться от публикации фотографий с геопозицией до конца вечеринки. Впрочем, это касается и фотографий без геопозиции", - объяснил эксперт. Пермяков также назвал ряд других преимуществ отдыха без телефона. К примеру, исключаются риски залить устройство алкоголем и другими напитками, уронить в унитаз, раковину, кастрюлю или бассейн, потерять смартфон. Также не будет возможности опубликовать в соцсетях или отправить кому-либо компромат в виде фотографий или видео, или неконтролируемо потратить деньги со счета. "После корпоратива ничто не омрачит воспоминания. До вас не смогут дозвониться и ничто не сможет отвлечь от праздника", - резюмировал он. При этом стоит убедиться, что в период разлуки с телефоном никто не воспользуется устройством без разрешения. В этом случае нужно оставлять смартфон рядом с людьми, которым доверяешь, или устанавливать надежный пароль.
https://ria.ru/20231228/shampanskoe-1918599607.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918525598_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef8bedcac7734ae9c6ac3dbb13dbcecf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
руслан пермяков, общество, новый год, томский университет систем управления и радиоэлектроники
Новый год — 2023, Руслан Пермяков, Общество, Новый год, Томский университет систем управления и радиоэлектроники
Эксперт посоветовал не брать телефон на новогоднюю вечеринку

Эксперт Пермяков: на новогоднюю вечеринку лучше не брать свой мобильный телефон

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПраздничный украшения на Новый год
Праздничный украшения на Новый год - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Праздничный украшения на Новый год. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Празднуя Новый год, не стоит брать с собой на вечеринку телефон: это позволит сохранить и деньги, и репутацию - например, избежать неконтролируемых звонков или трат, заявил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
«
"Во время праздников, корпоративов и вечеринок стоит не брать с собой телефон, чтобы не загубить ни его, ни свою репутацию. Помимо исключения риска незапланированного звонка бывшему, исключается риск утери устройства и неконтролируемой траты денег. Кроме того, вас никто не сможет отследить по геопозиции или омрачить ваш праздник частыми звонками", - сказал Пермяков.
Касаемо геолокации он добавил, что в новогодние праздники люди часто выкладывают фотографии в социальные сети с отметкой геопозиции. Эта информация становится доступна как минимум подписчикам, как максимум - всем пользователям интернета, если аккаунт открытый. Поэтому тот, кто наблюдает за человеком, без труда сможет вычислить местоположение. "Если вы не хотите, чтобы кто-то узнал о том, где вы и с кем, лучше воздержаться от публикации фотографий с геопозицией до конца вечеринки. Впрочем, это касается и фотографий без геопозиции", - объяснил эксперт.
Пермяков также назвал ряд других преимуществ отдыха без телефона. К примеру, исключаются риски залить устройство алкоголем и другими напитками, уронить в унитаз, раковину, кастрюлю или бассейн, потерять смартфон. Также не будет возможности опубликовать в соцсетях или отправить кому-либо компромат в виде фотографий или видео, или неконтролируемо потратить деньги со счета. "После корпоратива ничто не омрачит воспоминания. До вас не смогут дозвониться и ничто не сможет отвлечь от праздника", - резюмировал он.
При этом стоит убедиться, что в период разлуки с телефоном никто не воспользуется устройством без разрешения. В этом случае нужно оставлять смартфон рядом с людьми, которым доверяешь, или устанавливать надежный пароль.
Люди пьют шампанское в новогоднюю ночь - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Врач назвала оптимальную норму шампанского на Новый год
03:41
 
Новый год — 2023Руслан ПермяковОбществоНовый годТомский университет систем управления и радиоэлектроники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала