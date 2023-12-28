https://ria.ru/20231228/telefon-1918607518.html

Эксперт посоветовал не брать телефон на новогоднюю вечеринку

Эксперт посоветовал не брать телефон на новогоднюю вечеринку - РИА Новости, 28.12.2023

Эксперт посоветовал не брать телефон на новогоднюю вечеринку

Празднуя Новый год, не стоит брать с собой на вечеринку телефон: это позволит сохранить и деньги, и репутацию - например, избежать неконтролируемых звонков или... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T06:25

2023-12-28T06:25

2023-12-28T06:25

новый год — 2023

руслан пермяков

общество

новый год

томский университет систем управления и радиоэлектроники

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Празднуя Новый год, не стоит брать с собой на вечеринку телефон: это позволит сохранить и деньги, и репутацию - например, избежать неконтролируемых звонков или трат, заявил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. "Во время праздников, корпоративов и вечеринок стоит не брать с собой телефон, чтобы не загубить ни его, ни свою репутацию. Помимо исключения риска незапланированного звонка бывшему, исключается риск утери устройства и неконтролируемой траты денег. Кроме того, вас никто не сможет отследить по геопозиции или омрачить ваш праздник частыми звонками", - сказал Пермяков. Касаемо геолокации он добавил, что в новогодние праздники люди часто выкладывают фотографии в социальные сети с отметкой геопозиции. Эта информация становится доступна как минимум подписчикам, как максимум - всем пользователям интернета, если аккаунт открытый. Поэтому тот, кто наблюдает за человеком, без труда сможет вычислить местоположение. "Если вы не хотите, чтобы кто-то узнал о том, где вы и с кем, лучше воздержаться от публикации фотографий с геопозицией до конца вечеринки. Впрочем, это касается и фотографий без геопозиции", - объяснил эксперт. Пермяков также назвал ряд других преимуществ отдыха без телефона. К примеру, исключаются риски залить устройство алкоголем и другими напитками, уронить в унитаз, раковину, кастрюлю или бассейн, потерять смартфон. Также не будет возможности опубликовать в соцсетях или отправить кому-либо компромат в виде фотографий или видео, или неконтролируемо потратить деньги со счета. "После корпоратива ничто не омрачит воспоминания. До вас не смогут дозвониться и ничто не сможет отвлечь от праздника", - резюмировал он. При этом стоит убедиться, что в период разлуки с телефоном никто не воспользуется устройством без разрешения. В этом случае нужно оставлять смартфон рядом с людьми, которым доверяешь, или устанавливать надежный пароль.

https://ria.ru/20231228/shampanskoe-1918599607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

руслан пермяков, общество, новый год, томский университет систем управления и радиоэлектроники