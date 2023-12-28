https://ria.ru/20231228/sviridova-1918659857.html

Свиридова подала документы в ЦИК для участия в выборах президента

Свиридова подала документы в ЦИК для участия в выборах президента - РИА Новости, 28.12.2023

Свиридова подала документы в ЦИК для участия в выборах президента

Выдвинутая в президенты от Демократической партии России (ДПР) Ирина Свиридова подала документы в Центральную избирательную комиссию РФ для участия в выборах,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:48

2023-12-28T10:48

2023-12-28T10:48

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Выдвинутая в президенты от Демократической партии России (ДПР) Ирина Свиридова подала документы в Центральную избирательную комиссию РФ для участия в выборах, передает корреспондент РИА Новости. В ходе приема пакета документов член ЦИК Людмила Маркина сообщила, что съезд Демократической партии, где была выдвинута Свиридова, прошел 25 декабря. На съезде, по оценкам члена ЦИК, все процедурные моменты были соблюдены. Выдвижение кандидатов от партий проходит до 1 января. Выдвиженцы от непарламентских политических партий должны представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2500 подписей. После получения подписных листов Центризбирком проверит их и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней. Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на выборах продлится три дня, начиная с 15 марта.

https://ria.ru/20231227/uchastie-1918531281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, политика, цик рф