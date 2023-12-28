https://ria.ru/20231228/svinina-1918827205.html
Россельхознадзор согласовал ветсертификат на экспорт свинины в Китай
Россельхознадзор согласовал ветсертификат на экспорт свинины в Китай - РИА Новости, 28.12.2023
Россельхознадзор согласовал ветсертификат на экспорт свинины в Китай
Россельхознадзор согласовал с Главным таможенным управлением КНР ветеринарный сертификат на экспорт свинины из РФ, сообщило российское ведомство на своем сайте. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:12
2023-12-28T18:12
2023-12-28T18:20
экономика
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россельхознадзор согласовал с Главным таможенным управлением КНР ветеринарный сертификат на экспорт свинины из РФ, сообщило российское ведомство на своем сайте."Россельхознадзор совместно с Главным таможенным управлением Китая согласовал ветеринарный сертификат на экспорт свинины из России на территорию КНР", - говорится в сообщении. Электронная версия сертификата размещена на официальном сайте Россельхознадзора."Таким образом, был сделан еще один шаг, приближающий нашу страну к открытию китайского рынка для российской свинины, после подписания протокола между службой и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из России в республику", - сообщает ведомство.Соблюдение положений протокола является основополагающим требованием при оценке соответствия предприятий законодательству Китая. В настоящее время Россельхознадзор ожидает результаты оценки системы ветеринарного надзора при производстве свиноводческой продукции, проведенной представителями ГТУ КНР.Поставки российской свинины в Китай могут начаться в ближайшие два месяца, сообщал накануне глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, после согласования протокола и экспортного сертификата предстоит еще один шаг - аттестация предприятий.
https://ria.ru/20230404/eksport-1862856765.html
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экономика, китай, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Китай, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россельхознадзор согласовал ветсертификат на экспорт свинины в Китай
Россельхознадзор согласовал с КНР ветеринарный сертификат на экспорт свинины
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Россельхознадзор согласовал с Главным таможенным управлением КНР ветеринарный сертификат на экспорт свинины из РФ, сообщило российское ведомство на своем сайте.
"Россельхознадзор совместно с Главным таможенным управлением Китая согласовал ветеринарный сертификат на экспорт свинины из России на территорию КНР", - говорится в сообщении. Электронная версия сертификата размещена на официальном сайте Россельхознадзора.
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"Таким образом, был сделан еще один шаг, приближающий нашу страну к открытию китайского рынка для российской свинины, после подписания протокола между службой и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из России в республику", - сообщает ведомство.
Соблюдение положений протокола является основополагающим требованием при оценке соответствия предприятий законодательству Китая. В настоящее время Россельхознадзор ожидает результаты оценки системы ветеринарного надзора при производстве свиноводческой продукции, проведенной представителями ГТУ КНР.
Поставки российской свинины в Китай могут начаться в ближайшие два месяца, сообщал накануне глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
. По его словам, после согласования протокола и экспортного сертификата предстоит еще один шаг - аттестация предприятий.
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