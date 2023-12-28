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Истребители сбили украинский Су-25 в небе над Краматорском - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/su-25-1918763694.html
Истребители сбили украинский Су-25 в небе над Краматорском
Истребители сбили украинский Су-25 в небе над Краматорском - РИА Новости, 28.12.2023
Истребители сбили украинский Су-25 в небе над Краматорском
Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Краматорском, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:27
2023-12-28T14:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
краматорск
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Краматорском, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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краматорск
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Краматорск, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Украина, Вооруженные силы Украины, Су-25, Ситуация в ДНР и ЛНР
Истребители сбили украинский Су-25 в небе над Краматорском

Минобороны: истребители сбили украинский Су-25 в небе над Краматорском

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Краматорском, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКраматорскДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-космические силы РоссииУкраинаВооруженные силы УкраиныСу-25Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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