https://ria.ru/20231228/su-25-1918763694.html

Истребители сбили украинский Су-25 в небе над Краматорском

Истребители сбили украинский Су-25 в небе над Краматорском - РИА Новости, 28.12.2023

Истребители сбили украинский Су-25 в небе над Краматорском

Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Краматорском, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:27

2023-12-28T14:27

2023-12-28T14:27

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

краматорск

донецкая народная республика

воздушно-космические силы россии

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские истребители в минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Краматорском, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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краматорск

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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