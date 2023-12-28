https://ria.ru/20231228/strategiya-1918708119.html
Стратегия Запада по нанесению поражения России провалилась, заявил Лавров
Стратегия Запада по нанесению поражения России провалилась, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2023
Стратегия Запада по нанесению поражения России провалилась, заявил Лавров
Стратегия "стратегического поражения России", на которую ставил Запад, провалилась с треском, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:59
2023-12-28T11:59
2023-12-28T12:33
россия
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918723318_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d9b366d809fe38dd83065cb4fba624ac.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Стратегия "стратегического поражения России", на которую ставил Запад, провалилась с треском, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Запад действительно меняет свою тактику, может быть, даже задумывается об уточнении стратегии. Потому что если "стратегическое поражение России" - это стратегия, простите за тавтологию, то эта стратегия провалилась с треском", - заявил Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918707849.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918723318_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e97a39146cb9745fcd8a2680d7c133f2.jpg
Лавров: стратегия Запада с треском провалилась
Лавров: стратегия Запада с треском провалилась
2023-12-28T11:59
true
PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, в мире
Россия, Сергей Лавров, В мире
Стратегия Запада по нанесению поражения России провалилась, заявил Лавров
Лавров: cтратегия Запада по нанесению поражения России с треском провалилась