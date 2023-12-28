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Стратегия Запада по нанесению поражения России провалилась, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2023
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11:59 28.12.2023 (обновлено: 12:33 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/strategiya-1918708119.html
Стратегия Запада по нанесению поражения России провалилась, заявил Лавров
Стратегия Запада по нанесению поражения России провалилась, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2023
Стратегия Запада по нанесению поражения России провалилась, заявил Лавров
Стратегия "стратегического поражения России", на которую ставил Запад, провалилась с треском, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:59
2023-12-28T12:33
россия
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Стратегия "стратегического поражения России", на которую ставил Запад, провалилась с треском, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Запад действительно меняет свою тактику, может быть, даже задумывается об уточнении стратегии. Потому что если "стратегическое поражение России" - это стратегия, простите за тавтологию, то эта стратегия провалилась с треском", - заявил Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
https://ria.ru/20231228/lavrov-1918707849.html
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4.7
96
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353
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Лавров: стратегия Запада с треском провалилась
Лавров: стратегия Запада с треском провалилась
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россия, сергей лавров, в мире
Россия, Сергей Лавров, В мире
Стратегия Запада по нанесению поражения России провалилась, заявил Лавров

Лавров: cтратегия Запада по нанесению поражения России с треском провалилась

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Стратегия "стратегического поражения России", на которую ставил Запад, провалилась с треском, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Запад действительно меняет свою тактику, может быть, даже задумывается об уточнении стратегии. Потому что если "стратегическое поражение России" - это стратегия, простите за тавтологию, то эта стратегия провалилась с треском", - заявил Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
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