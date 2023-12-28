https://ria.ru/20231228/strategiya-1918708119.html

Стратегия Запада по нанесению поражения России провалилась, заявил Лавров

Стратегия Запада по нанесению поражения России провалилась, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2023

Стратегия Запада по нанесению поражения России провалилась, заявил Лавров

Стратегия "стратегического поражения России", на которую ставил Запад, провалилась с треском, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:59

2023-12-28T11:59

2023-12-28T12:33

россия

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Стратегия "стратегического поражения России", на которую ставил Запад, провалилась с треском, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Запад действительно меняет свою тактику, может быть, даже задумывается об уточнении стратегии. Потому что если "стратегическое поражение России" - это стратегия, простите за тавтологию, то эта стратегия провалилась с треском", - заявил Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".

https://ria.ru/20231228/lavrov-1918707849.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей лавров, в мире