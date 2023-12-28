Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при ДТП с автобусами во Владивостоке выросло до семи - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:25 28.12.2023 (обновлено: 09:40 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/stolknovenie-1918601781.html
Число пострадавших при ДТП с автобусами во Владивостоке выросло до семи
Число пострадавших при ДТП с автобусами во Владивостоке выросло до семи - РИА Новости, 28.12.2023
Число пострадавших при ДТП с автобусами во Владивостоке выросло до семи
Семь человек, по уточненным данным, пострадали при столкновении двух маршрутных автобусов во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T04:25
2023-12-28T09:40
владивосток
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918627519_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_77d9fa601d3f10572bf85696df4df96c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 дек - РИА Новости. Семь человек, по уточненным данным, пострадали при столкновении двух маршрутных автобусов во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья. В среду вечером полиция сообщила, что в результате столкновения двух автобусов в районе Океанского проспекта во Владивостоке пострадали пять пассажиров. "В результате дорожно-транспортного происшествия семь пассажиров, находившихся в момент столкновения в автобусе "ПАЗ Вектор Next", получили травмы, предварительно, не повлекшие вреда здоровью", - говорится в сообщении. Уточняется, что ПАЗ столкнулся с впереди стоящим автобусом Zhong Tong на остановке "Некрасовская". По сообщениям очевидцев, автобус мог врезаться в другой из-за наледи. Прокуратура Владивостока организовала проверку в отношении перевозчиков и должностных лиц, ответственных за содержание дорог.
https://ria.ru/20231227/dtp-1918591316.html
https://ria.ru/20231226/sud-1918081464.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918627519_0:0:1228:921_1920x0_80_0_0_a071ec7fb7095999719cbf71e15974ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Число пострадавших при ДТП с автобусами во Владивостоке выросло до семи

Число пострадавших при столкновении автобусов во Владивостоке выросло до семи

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramМесто ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Приморском крае. 28 декабря 2023
Место ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Приморском крае. 28 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Место ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Приморском крае. 28 декабря 2023
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 дек - РИА Новости. Семь человек, по уточненным данным, пострадали при столкновении двух маршрутных автобусов во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья.
В среду вечером полиция сообщила, что в результате столкновения двух автобусов в районе Океанского проспекта во Владивостоке пострадали пять пассажиров.
Место ДТП с участием автобуса в Ленинградской области. 27 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек
Вчера, 23:41
"В результате дорожно-транспортного происшествия семь пассажиров, находившихся в момент столкновения в автобусе "ПАЗ Вектор Next", получили травмы, предварительно, не повлекшие вреда здоровью", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ПАЗ столкнулся с впереди стоящим автобусом Zhong Tong на остановке "Некрасовская". По сообщениям очевидцев, автобус мог врезаться в другой из-за наледи.
Прокуратура Владивостока организовала проверку в отношении перевозчиков и должностных лиц, ответственных за содержание дорог.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
В Приморье при "пьяном" ДТП погибли два человека
26 декабря, 08:24
 
ВладивостокПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала