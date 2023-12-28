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Число пострадавших при ДТП с автобусами во Владивостоке выросло до семи
Число пострадавших при ДТП с автобусами во Владивостоке выросло до семи - РИА Новости, 28.12.2023
Число пострадавших при ДТП с автобусами во Владивостоке выросло до семи
Семь человек, по уточненным данным, пострадали при столкновении двух маршрутных автобусов во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T04:25
2023-12-28T04:25
2023-12-28T09:40
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек - РИА Новости. Семь человек, по уточненным данным, пострадали при столкновении двух маршрутных автобусов во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья. В среду вечером полиция сообщила, что в результате столкновения двух автобусов в районе Океанского проспекта во Владивостоке пострадали пять пассажиров. "В результате дорожно-транспортного происшествия семь пассажиров, находившихся в момент столкновения в автобусе "ПАЗ Вектор Next", получили травмы, предварительно, не повлекшие вреда здоровью", - говорится в сообщении. Уточняется, что ПАЗ столкнулся с впереди стоящим автобусом Zhong Tong на остановке "Некрасовская". По сообщениям очевидцев, автобус мог врезаться в другой из-за наледи. Прокуратура Владивостока организовала проверку в отношении перевозчиков и должностных лиц, ответственных за содержание дорог.
https://ria.ru/20231227/dtp-1918591316.html
https://ria.ru/20231226/sud-1918081464.html
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Число пострадавших при ДТП с автобусами во Владивостоке выросло до семи
Число пострадавших при столкновении автобусов во Владивостоке выросло до семи
ВЛАДИВОСТОК, 28 дек - РИА Новости.
Семь человек, по уточненным данным, пострадали при столкновении двух маршрутных автобусов во Владивостоке, сообщает
прокуратура Приморья.
В среду вечером полиция сообщила, что в результате столкновения двух автобусов в районе Океанского проспекта во Владивостоке пострадали пять пассажиров.
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"В результате дорожно-транспортного происшествия семь пассажиров, находившихся в момент столкновения в автобусе "ПАЗ Вектор Next", получили травмы, предварительно, не повлекшие вреда здоровью", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ПАЗ столкнулся с впереди стоящим автобусом Zhong Tong на остановке "Некрасовская". По сообщениям очевидцев, автобус мог врезаться в другой из-за наледи.
Прокуратура Владивостока организовала проверку в отношении перевозчиков и должностных лиц, ответственных за содержание дорог.
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