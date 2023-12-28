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Чтецы оскорбительных стихотворений о Донбассе получили до семи лет колонии - РИА Новости, 28.12.2023
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13:36 28.12.2023 (обновлено: 15:57 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/stikhotvoreniya-1918750274.html
Чтецы оскорбительных стихотворений о Донбассе получили до семи лет колонии
Чтецы оскорбительных стихотворений о Донбассе получили до семи лет колонии - РИА Новости, 28.12.2023
Чтецы оскорбительных стихотворений о Донбассе получили до семи лет колонии
Тверской суд Москвы назначил реальные сроки Егору Штовбе и Артему Камардину, читавшим возле памятника Маяковскому оскорбительные стихи о российской армии и... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:36
2023-12-28T15:57
происшествия
москва
донбасс
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил реальные сроки Егору Штовбе и Артему Камардину, читавшим возле памятника Маяковскому оскорбительные стихи о российской армии и Донбассе, сообщили РИА Новости в инстанции.&quot;Суд приговорил Камардина к семи годам, Штовбу к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима&quot;, — подчеркнули в суде.Гособвинение при прениях сторон просило назначить чтецам шесть и семь лет колонии соответственно. Согласно картотеке суда, Камардину и Штовбе вменяли нарушение статей Уголовного кодекса о "публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства" и "действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с угрозой применения насилия".Ранее по этому делу к четырем годам колонии приговорили Николая Дайнеко. В сентябре прошлого года несколько человек собрались на незаконную акцию возле памятника Маяковскому в Москве, где читали оскорбительные для ополченцев Донбасса и военнослужащих российской армии стихотворения. После задержания они извинились за свои слова. Следствие возбудило против них уголовное дело об экстремизме.
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происшествия, москва, донбасс
Происшествия, Москва, Донбасс
Чтецы оскорбительных стихотворений о Донбассе получили до семи лет колонии

Чтецы оскорбительных стихотворений о Донбассе в Москве получили до 7 лет колонии

© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOVАртем Камардин и Егор Штовба во время оглашения приговора в суде. 28 декабря 2023 года
Артем Камардин и Егор Штовба во время оглашения приговора в суде. 28 декабря 2023 года - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV
Артем Камардин и Егор Штовба во время оглашения приговора в суде. 28 декабря 2023 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил реальные сроки Егору Штовбе и Артему Камардину, читавшим возле памятника Маяковскому оскорбительные стихи о российской армии и Донбассе, сообщили РИА Новости в инстанции.
«

"Суд приговорил Камардина к семи годам, Штовбу к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима", — подчеркнули в суде.

Гособвинение при прениях сторон просило назначить чтецам шесть и семь лет колонии соответственно.
Согласно картотеке суда, Камардину и Штовбе вменяли нарушение статей Уголовного кодекса о "публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства" и "действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с угрозой применения насилия".
Ранее по этому делу к четырем годам колонии приговорили Николая Дайнеко.
В сентябре прошлого года несколько человек собрались на незаконную акцию возле памятника Маяковскому в Москве, где читали оскорбительные для ополченцев Донбасса и военнослужащих российской армии стихотворения. После задержания они извинились за свои слова. Следствие возбудило против них уголовное дело об экстремизме.
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