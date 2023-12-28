https://ria.ru/20231228/stikhotvoreniya-1918750274.html

Чтецы оскорбительных стихотворений о Донбассе получили до семи лет колонии

Чтецы оскорбительных стихотворений о Донбассе получили до семи лет колонии - РИА Новости, 28.12.2023

Чтецы оскорбительных стихотворений о Донбассе получили до семи лет колонии

Тверской суд Москвы назначил реальные сроки Егору Штовбе и Артему Камардину, читавшим возле памятника Маяковскому оскорбительные стихи о российской армии и... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:36

2023-12-28T13:36

2023-12-28T15:57

происшествия

москва

донбасс

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил реальные сроки Егору Штовбе и Артему Камардину, читавшим возле памятника Маяковскому оскорбительные стихи о российской армии и Донбассе, сообщили РИА Новости в инстанции."Суд приговорил Камардина к семи годам, Штовбу к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима", — подчеркнули в суде.Гособвинение при прениях сторон просило назначить чтецам шесть и семь лет колонии соответственно. Согласно картотеке суда, Камардину и Штовбе вменяли нарушение статей Уголовного кодекса о "публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства" и "действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с угрозой применения насилия".Ранее по этому делу к четырем годам колонии приговорили Николая Дайнеко. В сентябре прошлого года несколько человек собрались на незаконную акцию возле памятника Маяковскому в Москве, где читали оскорбительные для ополченцев Донбасса и военнослужащих российской армии стихотворения. После задержания они извинились за свои слова. Следствие возбудило против них уголовное дело об экстремизме.

https://ria.ru/20231228/galkin-1918743915.html

москва

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, донбасс