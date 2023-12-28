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Правительство обеспечит стажировку студентов в IT-компаниях - РИА Новости, 28.12.2023
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15:31 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/stazhirovka-1918788776.html
Правительство обеспечит стажировку студентов в IT-компаниях
Правительство обеспечит стажировку студентов в IT-компаниях - РИА Новости, 28.12.2023
Правительство обеспечит стажировку студентов в IT-компаниях
Правительство России обеспечит возможности для стажировки студентов в малых и средних компаниях в том числе в сфере IT, креативных индустрий и в туризме, заявил РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:31
2023-12-28T15:31
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство России обеспечит возможности для стажировки студентов в малых и средних компаниях в том числе в сфере IT, креативных индустрий и в туризме, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Возможности для стажировок студентов по поручению президента обеспечим в малых и средних компаниях, в том числе в сфере информационных технологий, креативных индустрий, в туризме", - сказал Мишустин на заседании правительства России. Он отметил, что сейчас начинающие специалисты могут перенимать знания и опыт в рамках проекта "Профессионалитет".
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Правительство обеспечит стажировку студентов в IT-компаниях

Мишустин: правительство обеспечит стажировку студентов в IT-компаниях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство России обеспечит возможности для стажировки студентов в малых и средних компаниях в том числе в сфере IT, креативных индустрий и в туризме, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Возможности для стажировок студентов по поручению президента обеспечим в малых и средних компаниях, в том числе в сфере информационных технологий, креативных индустрий, в туризме", - сказал Мишустин на заседании правительства России.
Он отметил, что сейчас начинающие специалисты могут перенимать знания и опыт в рамках проекта "Профессионалитет".
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Минцифры предложило снизить размер грантов для IT-компаний
15 ноября, 22:53
 
РоссияМихаил МишустинОбщество
 
 
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