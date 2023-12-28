https://ria.ru/20231228/stazhirovka-1918788776.html

Правительство обеспечит стажировку студентов в IT-компаниях

Правительство обеспечит стажировку студентов в IT-компаниях - РИА Новости, 28.12.2023

Правительство обеспечит стажировку студентов в IT-компаниях

Правительство России обеспечит возможности для стажировки студентов в малых и средних компаниях в том числе в сфере IT, креативных индустрий и в туризме, заявил РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:31

2023-12-28T15:31

2023-12-28T15:31

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство России обеспечит возможности для стажировки студентов в малых и средних компаниях в том числе в сфере IT, креативных индустрий и в туризме, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Возможности для стажировок студентов по поручению президента обеспечим в малых и средних компаниях, в том числе в сфере информационных технологий, креативных индустрий, в туризме", - сказал Мишустин на заседании правительства России. Он отметил, что сейчас начинающие специалисты могут перенимать знания и опыт в рамках проекта "Профессионалитет".

https://ria.ru/20231115/grant-1909706984.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, общество