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СМИ: России есть чем ответить на намерение США расширить территорию - РИА Новости, 28.12.2023
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20:52 28.12.2023 (обновлено: 23:45 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/ssha-1918850360.html
СМИ: России есть чем ответить на намерение США расширить территорию
СМИ: России есть чем ответить на намерение США расширить территорию - РИА Новости, 28.12.2023
СМИ: России есть чем ответить на намерение США расширить территорию
России есть чем ответить на территориальные претензии США в Арктике, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T20:52
2023-12-28T23:45
политика
арктика
россия
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государственный департамент сша
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. России есть чем ответить на территориальные претензии США в Арктике, пишет Military Watch Magazine.&quot;США не просто обозначили претензии на Арктику через самый северный из своих штатов (Аляску), а расширяют военную деятельность здесь уже почти десять лет&quot;, — говорится в статье.Один из самых заметных признаков того, что американцы пытаются укрепить позиции в регионе, — отправка более ста истребителей пятого поколения F-22 и F-35 на Аляску.Как отмечается в публикации, Москва обладает в Арктике серьезной группировкой войск, с которой Вашингтону придется считаться. В ключевых точках вроде архипелага Новая Земля и якутского порта Тикси развернуты системы ПВО С-400, а также ЗРК малой дальности "Тор" и "Панцирь", адаптированные к холодному климату.Российские войска также испытали систему С-500 в декабре 2021 года. По мнению экспертов, именно Арктика станет одним из приоритетных мест для развертывания новейшей установки."Они могут похвастаться совершенно непревзойденным охватом в 600 километров", — отмечается в материале.Система противовоздушной обороны С-500 может ликвидировать не только ценные самолеты поддержки, бомбардировщики, платформы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), но и космические цели.Костяк российской боевой авиации в Арктике составляют перехватчики МиГ-31БМ. Они способны нести в качестве основного вооружения сверхзвуковые ракеты Р-37М класса "воздух – воздух" дальностью в 400 км. Р-37М превосходит по радиусу поражения американские аналоги. Это делает МиГ-31 оптимальным самолетом для нейтрализации вспомогательных средств, включая заправщики и платформы ДРЛОиУ, которые нужны для воздушных операций Запада, пишут журналисты.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепартамента сообщило, что США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. Он занимает площадь преимущественно в Арктике и Беринговом море — в зоне растущего стратегического значения, на которую претендуют также Канада и Россия.Глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов назвал недопустимым этот шаг Вашингтона, который может привести к усилению напряженности. Он указал на необходимость доказать геологическую принадлежность этих территорий так, как в свое время это сделала Россия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231228/niderlandy-1918856070.html
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политика, арктика, россия, сша, государственный департамент сша, госдума рф, f-22, f-35, с-400 «триумф»
Политика, Арктика, Россия, США, Государственный департамент США, Госдума РФ, F-22, F-35, С-400 «Триумф»
СМИ: России есть чем ответить на намерение США расширить территорию

MWM: России есть чем ответить на претензии США на территории в Арктике

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. России есть чем ответить на территориальные претензии США в Арктике, пишет Military Watch Magazine.
«

"США не просто обозначили претензии на Арктику через самый северный из своих штатов (Аляску), а расширяют военную деятельность здесь уже почти десять лет", — говорится в статье.

Один из самых заметных признаков того, что американцы пытаются укрепить позиции в регионе, — отправка более ста истребителей пятого поколения F-22 и F-35 на Аляску.
Как отмечается в публикации, Москва обладает в Арктике серьезной группировкой войск, с которой Вашингтону придется считаться. В ключевых точках вроде архипелага Новая Земля и якутского порта Тикси развернуты системы ПВО С-400, а также ЗРК малой дальности "Тор" и "Панцирь", адаптированные к холодному климату.
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Российские войска также испытали систему С-500 в декабре 2021 года. По мнению экспертов, именно Арктика станет одним из приоритетных мест для развертывания новейшей установки.
"Они могут похвастаться совершенно непревзойденным охватом в 600 километров", — отмечается в материале.
Система противовоздушной обороны С-500 может ликвидировать не только ценные самолеты поддержки, бомбардировщики, платформы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), но и космические цели.
Костяк российской боевой авиации в Арктике составляют перехватчики МиГ-31БМ. Они способны нести в качестве основного вооружения сверхзвуковые ракеты Р-37М класса "воздух – воздух" дальностью в 400 км. Р-37М превосходит по радиусу поражения американские аналоги. Это делает МиГ-31 оптимальным самолетом для нейтрализации вспомогательных средств, включая заправщики и платформы ДРЛОиУ, которые нужны для воздушных операций Запада, пишут журналисты.
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Глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов назвал недопустимым этот шаг Вашингтона, который может привести к усилению напряженности. Он указал на необходимость доказать геологическую принадлежность этих территорий так, как в свое время это сделала Россия.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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