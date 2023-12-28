СМИ: России есть чем ответить на намерение США расширить территорию
MWM: России есть чем ответить на претензии США на территории в Арктике
Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. России есть чем ответить на территориальные претензии США в Арктике, пишет Military Watch Magazine.
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"США не просто обозначили претензии на Арктику через самый северный из своих штатов (Аляску), а расширяют военную деятельность здесь уже почти десять лет", — говорится в статье.
Как отмечается в публикации, Москва обладает в Арктике серьезной группировкой войск, с которой Вашингтону придется считаться. В ключевых точках вроде архипелага Новая Земля и якутского порта Тикси развернуты системы ПВО С-400, а также ЗРК малой дальности "Тор" и "Панцирь", адаптированные к холодному климату.
Российские войска также испытали систему С-500 в декабре 2021 года. По мнению экспертов, именно Арктика станет одним из приоритетных мест для развертывания новейшей установки.
"Они могут похвастаться совершенно непревзойденным охватом в 600 километров", — отмечается в материале.
Система противовоздушной обороны С-500 может ликвидировать не только ценные самолеты поддержки, бомбардировщики, платформы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), но и космические цели.
Костяк российской боевой авиации в Арктике составляют перехватчики МиГ-31БМ. Они способны нести в качестве основного вооружения сверхзвуковые ракеты Р-37М класса "воздух – воздух" дальностью в 400 км. Р-37М превосходит по радиусу поражения американские аналоги. Это делает МиГ-31 оптимальным самолетом для нейтрализации вспомогательных средств, включая заправщики и платформы ДРЛОиУ, которые нужны для воздушных операций Запада, пишут журналисты.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепартамента сообщило, что США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. Он занимает площадь преимущественно в Арктике и Беринговом море — в зоне растущего стратегического значения, на которую претендуют также Канада и Россия.
Глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов назвал недопустимым этот шаг Вашингтона, который может привести к усилению напряженности. Он указал на необходимость доказать геологическую принадлежность этих территорий так, как в свое время это сделала Россия.
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