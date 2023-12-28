https://ria.ru/20231228/spetsoperatsiya-1918764497.html

Российские военные поразили склад топлива для техники ВСУ

Российские военные поразили склад топлива для техники ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023

Российские военные поразили склад топлива для техники ВСУ

Российские военные за сутки поразили склад топлива для военной техники ВСУ, а также живую силу и технику противника в 138 районах, сообщило в четверг Минобороны РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:29

2023-12-28T14:29

2023-12-28T15:09

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили склад топлива для военной техники ВСУ, а также живую силу и технику противника в 138 районах, сообщило в четверг Минобороны РФ.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили склад топлива для военной техники ВСУ, а также живую силу и технику противника в 138 районах.

https://ria.ru/20231228/ozhidaniya-1918770562.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность