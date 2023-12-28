https://ria.ru/20231228/spetsoperatsiya-1918764497.html
Российские военные поразили склад топлива для техники ВСУ
Российские военные поразили склад топлива для техники ВСУ - РИА Новости, 28.12.2023
Российские военные поразили склад топлива для техники ВСУ
Российские военные за сутки поразили склад топлива для военной техники ВСУ, а также живую силу и технику противника в 138 районах, сообщило в четверг Минобороны РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:29
2023-12-28T14:29
2023-12-28T15:09
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили склад топлива для военной техники ВСУ, а также живую силу и технику противника в 138 районах, сообщило в четверг Минобороны РФ.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили склад топлива для военной техники ВСУ, а также живую силу и технику противника в 138 районах.
https://ria.ru/20231228/ozhidaniya-1918770562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные поразили склад топлива для техники ВСУ
Минобороны: российские военные поразили склад топлива для техники ВСУ