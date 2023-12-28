https://ria.ru/20231228/sotrudnichestvo-1918717184.html

Минск и Москва подпишут документ о сотрудничестве в атомной энергетике

Минск и Москва подпишут документ о сотрудничестве в атомной энергетике - РИА Новости, 28.12.2023

Минск и Москва подпишут документ о сотрудничестве в атомной энергетике

Минск и Москва в начале 2024 года подпишут меморандум об углублении стратегического сотрудничества в области использования мирного атома, сообщила заместитель... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:20

2023-12-28T12:20

2023-12-28T12:20

парламентское собрание союза беларуси и россии

минск

москва

белоруссия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Минск и Москва в начале 2024 года подпишут меморандум об углублении стратегического сотрудничества в области использования мирного атома, сообщила заместитель председателя госкомитета по науке и технологиям (ГКНТ) Белоруссии Татьяна Столярова. "Подписание запланировано на начало 2024 года", - сказала она на пресс-конференции в Минске. Столярова отметила, что ГКНТ и "Росатом" разработали проект меморандума об углублении стратегического сотрудничества между Белоруссией и РФ в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий. Проект уже прошел внутригосударственные согласования, получил одобрения правительств. На подписание документа с белорусской стороны уполномочен госкомитет по науке и технологиям, с российской - госкорпорация "Росатом". В конце ноября замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк сообщал, что республика и "Росатом" подготовили пакет документов о дальнейшем сотрудничестве в атомной энергетике, также подготовлен межправительственный документ, который будет подписан Белоруссией и РФ.

https://ria.ru/20231226/apk-1918271141.html

минск

москва

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

минск, москва, белоруссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"