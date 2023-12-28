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Минск и Москва подпишут документ о сотрудничестве в атомной энергетике
Минск и Москва подпишут документ о сотрудничестве в атомной энергетике - РИА Новости, 28.12.2023
Минск и Москва подпишут документ о сотрудничестве в атомной энергетике
Минск и Москва в начале 2024 года подпишут меморандум об углублении стратегического сотрудничества в области использования мирного атома, сообщила заместитель... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:20
2023-12-28T12:20
2023-12-28T12:20
парламентское собрание союза беларуси и россии
минск
москва
белоруссия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Минск и Москва в начале 2024 года подпишут меморандум об углублении стратегического сотрудничества в области использования мирного атома, сообщила заместитель председателя госкомитета по науке и технологиям (ГКНТ) Белоруссии Татьяна Столярова. "Подписание запланировано на начало 2024 года", - сказала она на пресс-конференции в Минске. Столярова отметила, что ГКНТ и "Росатом" разработали проект меморандума об углублении стратегического сотрудничества между Белоруссией и РФ в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий. Проект уже прошел внутригосударственные согласования, получил одобрения правительств. На подписание документа с белорусской стороны уполномочен госкомитет по науке и технологиям, с российской - госкорпорация "Росатом". В конце ноября замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк сообщал, что республика и "Росатом" подготовили пакет документов о дальнейшем сотрудничестве в атомной энергетике, также подготовлен межправительственный документ, который будет подписан Белоруссией и РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, москва, белоруссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Минск, Москва, Белоруссия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Минск и Москва в начале 2024 года подпишут меморандум об углублении стратегического сотрудничества в области использования мирного атома, сообщила заместитель председателя госкомитета по науке и технологиям (ГКНТ) Белоруссии Татьяна Столярова.
"Подписание запланировано на начало 2024 года", - сказала она на пресс-конференции в Минске.
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Столярова отметила, что ГКНТ и "Росатом
" разработали проект меморандума об углублении стратегического сотрудничества между Белоруссией и РФ
в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий. Проект уже прошел внутригосударственные согласования, получил одобрения правительств. На подписание документа с белорусской стороны уполномочен госкомитет по науке и технологиям, с российской - госкорпорация "Росатом".
В конце ноября замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк сообщал, что республика и "Росатом" подготовили пакет документов о дальнейшем сотрудничестве в атомной энергетике, также подготовлен межправительственный документ, который будет подписан Белоруссией и РФ.