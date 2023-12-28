https://ria.ru/20231228/soglashenie-1918863795.html

В Иране анонсировали подписание валютного соглашения с Россией

В Иране анонсировали подписание валютного соглашения с Россией - РИА Новости, 28.12.2023

В Иране анонсировали подписание валютного соглашения с Россией

Валютное соглашение между Ираном и Россией, которое позволит вести торговлю в рублях и риалах, будет подписано в первом квартале 2024 года, заявил глава... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T23:25

2023-12-28T23:25

2023-12-28T23:25

экономика

иран

россия

сша

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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ТЕГЕРАН, 28 дек – РИА Новости. Валютное соглашение между Ираном и Россией, которое позволит вести торговлю в рублях и риалах, будет подписано в первом квартале 2024 года, заявил глава центробанка Ирана Мохаммад Фарзин. "(Объем - ред.) нашего экспорта в Россию меньше, чем (объем - ред.) импорта... Одной из наших хороших мер (по изменению этой ситуации - ред.) является то, что в первом квартале следующего года между Ираном и Россией будет подписано валютное соглашение, это значит, что можно торговать в рублях и риалах", - приводит слова главы иранского ЦБ агентство ISNA. Днем ранее агентство Tasnim со ссылкой на ЦБ Ирана сообщило, что иранский банк Sepah открыл первый после восстановления минюстом США санкционного режима против исламской республики зарубежный аккредитив для импорта товаров из России. На этой неделе Фарзин посетил с двухдневным визитом Москву, где провел встречу с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. Отмечается, что Фарзин и Набиуллина по итогам встречи договорились открыть кредитную линию на сумму 6,5 миллиарда рублей для импорта Ираном необходимых товаров из России. Как сообщает агентство Tasnim, первый аккредитив открыл иранский банк Sepah.

https://ria.ru/20231226/torgovlya-1918320945.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, иран, россия, сша, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)