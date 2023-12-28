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В Иране анонсировали подписание валютного соглашения с Россией - РИА Новости, 28.12.2023
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23:25 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/soglashenie-1918863795.html
В Иране анонсировали подписание валютного соглашения с Россией
В Иране анонсировали подписание валютного соглашения с Россией - РИА Новости, 28.12.2023
В Иране анонсировали подписание валютного соглашения с Россией
Валютное соглашение между Ираном и Россией, которое позволит вести торговлю в рублях и риалах, будет подписано в первом квартале 2024 года, заявил глава... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T23:25
2023-12-28T23:25
экономика
иран
россия
сша
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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ТЕГЕРАН, 28 дек – РИА Новости. Валютное соглашение между Ираном и Россией, которое позволит вести торговлю в рублях и риалах, будет подписано в первом квартале 2024 года, заявил глава центробанка Ирана Мохаммад Фарзин. "(Объем - ред.) нашего экспорта в Россию меньше, чем (объем - ред.) импорта... Одной из наших хороших мер (по изменению этой ситуации - ред.) является то, что в первом квартале следующего года между Ираном и Россией будет подписано валютное соглашение, это значит, что можно торговать в рублях и риалах", - приводит слова главы иранского ЦБ агентство ISNA. Днем ранее агентство Tasnim со ссылкой на ЦБ Ирана сообщило, что иранский банк Sepah открыл первый после восстановления минюстом США санкционного режима против исламской республики зарубежный аккредитив для импорта товаров из России. На этой неделе Фарзин посетил с двухдневным визитом Москву, где провел встречу с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. Отмечается, что Фарзин и Набиуллина по итогам встречи договорились открыть кредитную линию на сумму 6,5 миллиарда рублей для импорта Ираном необходимых товаров из России. Как сообщает агентство Tasnim, первый аккредитив открыл иранский банк Sepah.
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экономика, иран, россия, сша, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Иран, Россия, США, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Иране анонсировали подписание валютного соглашения с Россией

ЦБ Ирана: валютное соглашение с Россией будет заключено в I квартале 2024 года

© AP Photo / Ivan SekretarevФлаги России и Ирана возле самолета президента Ирана
Флаги России и Ирана возле самолета президента Ирана - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Флаги России и Ирана возле самолета президента Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 дек – РИА Новости. Валютное соглашение между Ираном и Россией, которое позволит вести торговлю в рублях и риалах, будет подписано в первом квартале 2024 года, заявил глава центробанка Ирана Мохаммад Фарзин.
«
"(Объем - ред.) нашего экспорта в Россию меньше, чем (объем - ред.) импорта... Одной из наших хороших мер (по изменению этой ситуации - ред.) является то, что в первом квартале следующего года между Ираном и Россией будет подписано валютное соглашение, это значит, что можно торговать в рублях и риалах", - приводит слова главы иранского ЦБ агентство ISNA.
Днем ранее агентство Tasnim со ссылкой на ЦБ Ирана сообщило, что иранский банк Sepah открыл первый после восстановления минюстом США санкционного режима против исламской республики зарубежный аккредитив для импорта товаров из России.
На этой неделе Фарзин посетил с двухдневным визитом Москву, где провел встречу с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. Отмечается, что Фарзин и Набиуллина по итогам встречи договорились открыть кредитную линию на сумму 6,5 миллиарда рублей для импорта Ираном необходимых товаров из России. Как сообщает агентство Tasnim, первый аккредитив открыл иранский банк Sepah.
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Лавров и глава МИД Ирана подтвердили намерение нарастить торговые связи
26 декабря, 20:56
 
ЭкономикаИранРоссияСШАЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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