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ВСУ за час выпустили 18 натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/snaryady-1918769501.html
ВСУ за час выпустили 18 натовских снарядов по Донецку
ВСУ за час выпустили 18 натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 28.12.2023
ВСУ за час выпустили 18 натовских снарядов по Донецку
Украинские войска обстреливают Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив за час 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:48
2023-12-28T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
нато
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 28 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреливают Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив за час 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. &quot;Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:05 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в сообществе представительства во Вконтакте.По данным ведомства, в последующем с 13.10 украинские войска обстреляли Куйбышевский и многократно Петровский район города, выпустив еще 15 снарядов указанного калибра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231227/obstrel-1918498637.html
https://ria.ru/20231227/mirnyy-1918577339.html
куйбышевский район
донецк
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в мире, куйбышевский район, нато, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, НАТО, Донецк, Украина
ВСУ за час выпустили 18 натовских снарядов по Донецку

Украинские войска за час выпустили 18 натовских снарядов по Донецку

© РИА Новости Последствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке
© РИА Новости
Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреливают Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив за час 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:05 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в сообществе представительства во Вконтакте.

Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
ВСУ повредили здания детсада, почты и храма при обстреле Зайцево
Вчера, 16:35
По данным ведомства, в последующем с 13.10 украинские войска обстреляли Куйбышевский и многократно Петровский район города, выпустив еще 15 снарядов указанного калибра.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКуйбышевский районНАТОДонецкУкраина
 
 
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