ВСУ за час выпустили 18 натовских снарядов по Донецку
Украинские войска за час выпустили 18 натовских снарядов по Донецку
© РИА Новости Последствия обстрела в Донецке
© РИА Новости
Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреливают Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив за час 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:05 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в сообществе представительства во Вконтакте.
По данным ведомства, в последующем с 13.10 украинские войска обстреляли Куйбышевский и многократно Петровский район города, выпустив еще 15 снарядов указанного калибра.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.