https://ria.ru/20231228/shoygu-1918655679.html
Шойгу исполнит желание девочки познакомиться с пилотажной группой
Шойгу исполнит желание девочки познакомиться с пилотажной группой - РИА Новости, 28.12.2023
Шойгу исполнит желание девочки познакомиться с пилотажной группой
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках "Елки желаний" пообещал познакомить девочку из Москвы с пилотажной группой, следует из видео, распространенного... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:39
2023-12-28T10:39
2023-12-28T13:57
россия
москва
сергей шойгу
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918756115_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_670fa35f5cdb6ab71c2d103f6887290e.jpg
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках "Елки желаний" пообещал познакомить девочку из Москвы с пилотажной группой, следует из видео, распространенного Минобороны РФ. "Ну, это большие желания: Александра, 15 лет, из Москвы мечтает познакомиться с пилотажным группами и принять участие в параде на Красной площади в составе армейской коробки. Хорошо, если она станет юнармейцем, то, конечно, мы посмотрим. Только это надо вместе с отрядом становиться. А что касается пилотажной группы – когда они будет здесь, будут летать, постараемся познакомить и показать", - сказал министр, сняв открытку с елки. Как отметили в ведомстве, во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" также принимают участие заместители министра обороны, главнокомандующие видами ВС РФ, командующие родами войск, военными округами, флотами и флотилиями, руководители центральных органов военного управления. Акция проходит в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны.
https://ria.ru/20231227/elka-1918542114.html
https://ria.ru/20231227/chernyshenko-1918486852.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918756115_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_0832509e7f8457ecb918affdcc55364b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сергей шойгу, общество
Россия, Москва, Сергей Шойгу, Общество
Шойгу исполнит желание девочки познакомиться с пилотажной группой
Шойгу на акции "Елка желаний" обещал познакомить девочку с пилотажной группой
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках "Елки желаний" пообещал познакомить девочку из Москвы с пилотажной группой, следует из видео, распространенного Минобороны РФ.
"Ну, это большие желания: Александра, 15 лет, из Москвы мечтает познакомиться с пилотажным группами и принять участие в параде на Красной площади в составе армейской коробки. Хорошо, если она станет юнармейцем, то, конечно, мы посмотрим. Только это надо вместе с отрядом становиться. А что касается пилотажной группы – когда они будет здесь, будут летать, постараемся познакомить и показать", - сказал министр, сняв открытку с елки.
Пушилин исполнит мечты детей в рамках "Елки желаний"
Как отметили в ведомстве, во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" также принимают участие заместители министра обороны, главнокомандующие видами ВС РФ, командующие родами войск, военными округами, флотами и флотилиями, руководители центральных органов военного управления.
Акция проходит в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны.
Чернышенко провел экскурсию по выставке "Россия" для семьи из Астрахани