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Шойгу исполнит желание девочки познакомиться с пилотажной группой - РИА Новости, 28.12.2023
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10:39 28.12.2023 (обновлено: 13:57 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/shoygu-1918655679.html
Шойгу исполнит желание девочки познакомиться с пилотажной группой
Шойгу исполнит желание девочки познакомиться с пилотажной группой - РИА Новости, 28.12.2023
Шойгу исполнит желание девочки познакомиться с пилотажной группой
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках "Елки желаний" пообещал познакомить девочку из Москвы с пилотажной группой, следует из видео, распространенного... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:39
2023-12-28T13:57
россия
москва
сергей шойгу
общество
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках "Елки желаний" пообещал познакомить девочку из Москвы с пилотажной группой, следует из видео, распространенного Минобороны РФ. "Ну, это большие желания: Александра, 15 лет, из Москвы мечтает познакомиться с пилотажным группами и принять участие в параде на Красной площади в составе армейской коробки. Хорошо, если она станет юнармейцем, то, конечно, мы посмотрим. Только это надо вместе с отрядом становиться. А что касается пилотажной группы – когда они будет здесь, будут летать, постараемся познакомить и показать", - сказал министр, сняв открытку с елки. Как отметили в ведомстве, во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" также принимают участие заместители министра обороны, главнокомандующие видами ВС РФ, командующие родами войск, военными округами, флотами и флотилиями, руководители центральных органов военного управления. Акция проходит в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны.
https://ria.ru/20231227/elka-1918542114.html
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россия, москва, сергей шойгу, общество
Россия, Москва, Сергей Шойгу, Общество
Шойгу исполнит желание девочки познакомиться с пилотажной группой

Шойгу на акции "Елка желаний" обещал познакомить девочку с пилотажной группой

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Ёлка желаний". 28 декабря 2023
Министр обороны РФ Сергей Шойгу принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Ёлка желаний. 28 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Ёлка желаний". 28 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках "Елки желаний" пообещал познакомить девочку из Москвы с пилотажной группой, следует из видео, распространенного Минобороны РФ.
"Ну, это большие желания: Александра, 15 лет, из Москвы мечтает познакомиться с пилотажным группами и принять участие в параде на Красной площади в составе армейской коробки. Хорошо, если она станет юнармейцем, то, конечно, мы посмотрим. Только это надо вместе с отрядом становиться. А что касается пилотажной группы – когда они будет здесь, будут летать, постараемся познакомить и показать", - сказал министр, сняв открытку с елки.
Глава ДНР Денис Пушилин принимает участие в благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Пушилин исполнит мечты детей в рамках "Елки желаний"
Вчера, 18:28
Как отметили в ведомстве, во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" также принимают участие заместители министра обороны, главнокомандующие видами ВС РФ, командующие родами войск, военными округами, флотами и флотилиями, руководители центральных органов военного управления.
Акция проходит в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны.
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