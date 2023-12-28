https://ria.ru/20231228/shoygu-1918655679.html

Шойгу исполнит желание девочки познакомиться с пилотажной группой

Шойгу исполнит желание девочки познакомиться с пилотажной группой - РИА Новости, 28.12.2023

Шойгу исполнит желание девочки познакомиться с пилотажной группой

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках "Елки желаний" пообещал познакомить девочку из Москвы с пилотажной группой, следует из видео, распространенного... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:39

2023-12-28T10:39

2023-12-28T13:57

россия

москва

сергей шойгу

общество

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках "Елки желаний" пообещал познакомить девочку из Москвы с пилотажной группой, следует из видео, распространенного Минобороны РФ. "Ну, это большие желания: Александра, 15 лет, из Москвы мечтает познакомиться с пилотажным группами и принять участие в параде на Красной площади в составе армейской коробки. Хорошо, если она станет юнармейцем, то, конечно, мы посмотрим. Только это надо вместе с отрядом становиться. А что касается пилотажной группы – когда они будет здесь, будут летать, постараемся познакомить и показать", - сказал министр, сняв открытку с елки. Как отметили в ведомстве, во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" также принимают участие заместители министра обороны, главнокомандующие видами ВС РФ, командующие родами войск, военными округами, флотами и флотилиями, руководители центральных органов военного управления. Акция проходит в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны.

https://ria.ru/20231227/elka-1918542114.html

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Дарья Буймова

россия, москва, сергей шойгу, общество