https://ria.ru/20231228/shampanskoe-1918599607.html
Врач назвала оптимальную норму шампанского на Новый год
Врач назвала оптимальную норму шампанского на Новый год - РИА Новости, 28.12.2023
Врач назвала оптимальную норму шампанского на Новый год
В новогоднюю ночь женщинам следует ограничиться двумя небольшими бокалами шампанского, мужчинам можно чуть больше, превышение этой нормы нанесет вред организму, РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T03:41
2023-12-28T03:41
2023-12-28T03:41
татьяна залетова
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В новогоднюю ночь женщинам следует ограничиться двумя небольшими бокалами шампанского, мужчинам можно чуть больше, превышение этой нормы нанесет вред организму, так как вырастет нагрузка на печень и начнется повреждение нейронов головного мозга, заявила РИА Новости врач диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова. "Если говорить о потреблении безопасного алкоголя, то для женщин лимит составляет 2 стандартные дозы, для мужчин - 3 стандартные дозы. Одна стандартная доза – это 10 грамм чистого спирта. Соответственно, если мы говорим о шампанском, то доза для женщины – это 200 миллилитров, для мужчин – 300", - сказала Залетова. Она уточнила, что это примерно два небольших бокала для женщины и чуть больше для мужчины. Если превысить эту норму, то алкоголь будет наносить вред организму, так как увеличится нагрузка на печень и начнется повреждение нейронов головного мозга, пояснила специалист. По ее словам, предпочтение лучше отдавать сухим сортам алкоголя, так как в них меньше содержание сахара и ниже калорийность, кроме того, они обладают замедленным воздействием на организм.
https://ria.ru/20231216/zapret-1916151721.html
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татьяна залетова, новый год, общество
Татьяна Залетова, Новый год, Общество, Новый год — 2023
Врач назвала оптимальную норму шампанского на Новый год
Врач Залетова: на Новый год следует ограничиться двумя бокалами шампанского
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В новогоднюю ночь женщинам следует ограничиться двумя небольшими бокалами шампанского, мужчинам можно чуть больше, превышение этой нормы нанесет вред организму, так как вырастет нагрузка на печень и начнется повреждение нейронов головного мозга, заявила РИА Новости врач диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.
«
"Если говорить о потреблении безопасного алкоголя, то для женщин лимит составляет 2 стандартные дозы, для мужчин - 3 стандартные дозы. Одна стандартная доза – это 10 грамм чистого спирта. Соответственно, если мы говорим о шампанском, то доза для женщины – это 200 миллилитров, для мужчин – 300", - сказала Залетова.
Она уточнила, что это примерно два небольших бокала для женщины и чуть больше для мужчины. Если превысить эту норму, то алкоголь будет наносить вред организму, так как увеличится нагрузка на печень и начнется повреждение нейронов головного мозга, пояснила специалист.
По ее словам, предпочтение лучше отдавать сухим сортам алкоголя, так как в них меньше содержание сахара и ниже калорийность, кроме того, они обладают замедленным воздействием на организм.
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