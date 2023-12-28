https://ria.ru/20231228/sanktsii-1918816470.html

Минэкономики Германии рассчитывает на новые пакеты санкций против России

Минэкономики Германии рассчитывает на новые пакеты санкций против России - РИА Новости, 28.12.2023

Минэкономики Германии рассчитывает на новые пакеты санкций против России

Германия исходит из того, что против России будут приниматься новые пакеты санкции ЕС, направленные, в том числе, на противодействие обходу уже введенных... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T17:21

2023-12-28T17:21

2023-12-28T17:34

экономика

германия

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/31193/81/311938131_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_5a21fe0b1f314a409593bfba67aac02b.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Германия исходит из того, что против России будут приниматься новые пакеты санкции ЕС, направленные, в том числе, на противодействие обходу уже введенных ограничений, заявил в четверг представитель министерства экономики ФРГ."Сейчас мы приняли двенадцатый пакет санкций в Брюсселе. Будут и другие пакеты, по крайней мере, согласно нынешнему прогнозу. Это означает, что система санкций будет расширяться и развиваться. Обходные пути будут определены и закрыты", - заявил на пресс-конференции кабмина представитель министерства экономики Роберт Северин. При этом представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что "правительство считает режим санкций против России очень эффективным".Ранее в декабре совет ЕС утвердил новый - 12-й по счету - пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, германия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии