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Минэкономики Германии рассчитывает на новые пакеты санкций против России - РИА Новости, 28.12.2023
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17:21 28.12.2023 (обновлено: 17:34 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/sanktsii-1918816470.html
Минэкономики Германии рассчитывает на новые пакеты санкций против России
Минэкономики Германии рассчитывает на новые пакеты санкций против России - РИА Новости, 28.12.2023
Минэкономики Германии рассчитывает на новые пакеты санкций против России
Германия исходит из того, что против России будут приниматься новые пакеты санкции ЕС, направленные, в том числе, на противодействие обходу уже введенных... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:21
2023-12-28T17:34
экономика
германия
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Германия исходит из того, что против России будут приниматься новые пакеты санкции ЕС, направленные, в том числе, на противодействие обходу уже введенных ограничений, заявил в четверг представитель министерства экономики ФРГ."Сейчас мы приняли двенадцатый пакет санкций в Брюсселе. Будут и другие пакеты, по крайней мере, согласно нынешнему прогнозу. Это означает, что система санкций будет расширяться и развиваться. Обходные пути будут определены и закрыты", - заявил на пресс-конференции кабмина представитель министерства экономики Роберт Северин. При этом представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что "правительство считает режим санкций против России очень эффективным".Ранее в декабре совет ЕС утвердил новый - 12-й по счету - пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, германия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Германия, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
Минэкономики Германии рассчитывает на новые пакеты санкций против России

Минэкономики ФРГ выразило надежду, что будут новые пакеты санкций против России

© РИА Новости / Татьяна ФирсоваЗимний Берлин
Зимний Берлин - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Зимний Берлин . Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Германия исходит из того, что против России будут приниматься новые пакеты санкции ЕС, направленные, в том числе, на противодействие обходу уже введенных ограничений, заявил в четверг представитель министерства экономики ФРГ.
"Сейчас мы приняли двенадцатый пакет санкций в Брюсселе. Будут и другие пакеты, по крайней мере, согласно нынешнему прогнозу. Это означает, что система санкций будет расширяться и развиваться. Обходные пути будут определены и закрыты", - заявил на пресс-конференции кабмина представитель министерства экономики Роберт Северин. При этом представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что "правительство считает режим санкций против России очень эффективным".
Ранее в декабре совет ЕС утвердил новый - 12-й по счету - пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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