https://ria.ru/20231228/sanktsii-1918795934.html

Mitsui&Co изучит последствия санкций США против "Арктик СПГ-2"

Mitsui&Co изучит последствия санкций США против "Арктик СПГ-2" - РИА Новости, 28.12.2023

Mitsui&Co изучит последствия санкций США против "Арктик СПГ-2"

Компания Mitsui&Co, которая в составе японского консорциума J-Arc участвует в проекте "Арктик СПГ-2", внимательно изучает влияние решения США о включении его в... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:49

2023-12-28T15:49

2023-12-28T15:49

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япония

сша

россия

новатэк

арктик спг - 2

mitsui & co.

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ТОКИО, 28 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Компания Mitsui&Co, которая в составе японского консорциума J-Arc участвует в проекте "Арктик СПГ-2", внимательно изучает влияние решения США о включении его в санкционный список, заявил представитель компании РИА Новости. "Наша компания продолжит внимательно изучать влияние в связи с тем, что компания Арктик СПГ-2 попала под санкции США, и соответствующим образом примет необходимые меры с учетом прав и обязанностей (консорциума) J-Arc и компании, основанных на различных договорах, начиная с соглашения между правообладателями. Кроме того, наша компания, уважая законы и указы, включая санкции, принятые мировым сообществом, в сотрудничестве с держателями акций, включая правительство Японии, намерена действовать соответствующим образом", - сообщил собеседник агентства. В то же время он не стал уточнять вопрос о том, отзывала ли компания своих сотрудников с проекта в Японию, сославшись на общие принципы безопасности, не позволяющие раскрывать местонахождение сотрудников не только в этом случае, но и во всех остальных. Ранее сообщалось, что Mitsui&Co отзывает в Японию всех своих сотрудников с "Арктик СПГ-2" в связи с неясными перспективами проекта после введенных против него США санкций. Mitsui&Co в консорциуме J-Arc вместе с государственной JOGMEC является участником проекта. При этом речь шла о том, что отзыв сотрудников не означает выхода Японии из проекта. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве России сообщила, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждого из иностранных акционеров по 10% в "Арктик СПГ 2". "Новатэк" владеет 60%. Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" - дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. Западные СМИ в прошлый четверг со ссылкой на источники сообщили, что "Новатэк" объявил покупателям СПГ с проекта о форс-мажоре. Газета "Санкэй" во вторник сообщила, что в связи с проблемой санкций "Арктик СПГ-2" есть опасность, что Япония, как и другие страны, будет вынуждена пересмотреть планы закупок СПГ. Однако если проект сократится, то японские инвестиции могут превратиться в так называемые плохие кредиты и в этом случае правительство Японии, если возникнет необходимость, намерено обсудить с США меры в отношении санкций. Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Запустить первую из трех очередей завода планировалось до конца года, а начать коммерческие поставки – в январе. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC. Япония рассчитывала покупать с проекта 2 миллиона тонн в год.

https://ria.ru/20231227/sanktsii-1918398252.html

https://ria.ru/20231225/tsentrobank-1917844966.html

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Дарья Буймова

экономика, япония, сша, россия, новатэк, арктик спг - 2, mitsui & co.