https://ria.ru/20231228/rusofobiya-1918855556.html

Слуцкий предложил признать русофобию уголовным преступлением

Слуцкий предложил признать русофобию уголовным преступлением - РИА Новости, 28.12.2023

Слуцкий предложил признать русофобию уголовным преступлением

Нужно признать русофобию уголовно наказуемым деянием, готовы предложить поправки в законодательство, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T21:40

2023-12-28T21:40

2023-12-28T21:40

в мире

латвия

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Нужно признать русофобию уголовно наказуемым деянием, готовы предложить поправки в законодательство, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.Управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что депортирует из страны более 1,2 тысячи россиян, не подавших документы для получения вида на жительство к установленному сроку, сообщало ранее новостное агентство Sputnik Латвия. Упомянутый срок - 30 ноября - был установлен ранее поправками к закону об иммиграции. "В сложившейся ситуации с дискриминацией русских в недружественных странах необходимо в первую очередь провести ревизию миграционного законодательства для упрощения возвращения в Россию, в том числе тех семей, кого развал Советского Союза застал в бывших советских республиках. А также признать, наконец, русофобию уголовно наказуемым деянием! Говорим об этом еще с прошлого года и на разных уровнях! Ответственность здесь должна быть суровой. Готовы предложить поправки в законодательство", - написал он.Россия не оставит депортируемых из Латвии русских на произвол судьбы, если они захотят вернуться на Родину, добавил Слуцкий.

https://ria.ru/20231214/rusofobiya-1915800517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, латвия, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф