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Слуцкий предложил признать русофобию уголовным преступлением - РИА Новости, 28.12.2023
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21:40 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/rusofobiya-1918855556.html
Слуцкий предложил признать русофобию уголовным преступлением
Слуцкий предложил признать русофобию уголовным преступлением - РИА Новости, 28.12.2023
Слуцкий предложил признать русофобию уголовным преступлением
Нужно признать русофобию уголовно наказуемым деянием, готовы предложить поправки в законодательство, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T21:40
2023-12-28T21:40
в мире
латвия
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Нужно признать русофобию уголовно наказуемым деянием, готовы предложить поправки в законодательство, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.Управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что депортирует из страны более 1,2 тысячи россиян, не подавших документы для получения вида на жительство к установленному сроку, сообщало ранее новостное агентство Sputnik Латвия. Упомянутый срок - 30 ноября - был установлен ранее поправками к закону об иммиграции. "В сложившейся ситуации с дискриминацией русских в недружественных странах необходимо в первую очередь провести ревизию миграционного законодательства для упрощения возвращения в Россию, в том числе тех семей, кого развал Советского Союза застал в бывших советских республиках. А также признать, наконец, русофобию уголовно наказуемым деянием! Говорим об этом еще с прошлого года и на разных уровнях! Ответственность здесь должна быть суровой. Готовы предложить поправки в законодательство", - написал он.Россия не оставит депортируемых из Латвии русских на произвол судьбы, если они захотят вернуться на Родину, добавил Слуцкий.
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в мире, латвия, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф
В мире, Латвия, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
Слуцкий предложил признать русофобию уголовным преступлением

Слуцкий считает, что необходимо ввести "суровую ответственность" за русофобию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Нужно признать русофобию уголовно наказуемым деянием, готовы предложить поправки в законодательство, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что депортирует из страны более 1,2 тысячи россиян, не подавших документы для получения вида на жительство к установленному сроку, сообщало ранее новостное агентство Sputnik Латвия. Упомянутый срок - 30 ноября - был установлен ранее поправками к закону об иммиграции.
«
"В сложившейся ситуации с дискриминацией русских в недружественных странах необходимо в первую очередь провести ревизию миграционного законодательства для упрощения возвращения в Россию, в том числе тех семей, кого развал Советского Союза застал в бывших советских республиках. А также признать, наконец, русофобию уголовно наказуемым деянием! Говорим об этом еще с прошлого года и на разных уровнях! Ответственность здесь должна быть суровой. Готовы предложить поправки в законодательство", - написал он.
Россия не оставит депортируемых из Латвии русских на произвол судьбы, если они захотят вернуться на Родину, добавил Слуцкий.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин прокомментировал ситуацию с русофобией в мире
14 декабря, 14:46
 
В миреЛатвияРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
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