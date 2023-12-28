Слуцкий предложил признать русофобию уголовным преступлением
Слуцкий считает, что необходимо ввести "суровую ответственность" за русофобию
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Нужно признать русофобию уголовно наказуемым деянием, готовы предложить поправки в законодательство, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что депортирует из страны более 1,2 тысячи россиян, не подавших документы для получения вида на жительство к установленному сроку, сообщало ранее новостное агентство Sputnik Латвия. Упомянутый срок - 30 ноября - был установлен ранее поправками к закону об иммиграции.
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"В сложившейся ситуации с дискриминацией русских в недружественных странах необходимо в первую очередь провести ревизию миграционного законодательства для упрощения возвращения в Россию, в том числе тех семей, кого развал Советского Союза застал в бывших советских республиках. А также признать, наконец, русофобию уголовно наказуемым деянием! Говорим об этом еще с прошлого года и на разных уровнях! Ответственность здесь должна быть суровой. Готовы предложить поправки в законодательство", - написал он.
Россия не оставит депортируемых из Латвии русских на произвол судьбы, если они захотят вернуться на Родину, добавил Слуцкий.