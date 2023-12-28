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ВСУ трижды за день пытались обстрелять Розовку в Запорожской области - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/rozovka-1918859580.html
ВСУ трижды за день пытались обстрелять Розовку в Запорожской области
ВСУ трижды за день пытались обстрелять Розовку в Запорожской области - РИА Новости, 28.12.2023
ВСУ трижды за день пытались обстрелять Розовку в Запорожской области
Боевики ВСУ трижды за день пытались обстрелять Розовку в Запорожской области, информация о жертвах и разрушениях не поступала, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T22:20
2023-12-28T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
куйбышевский район
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Боевики ВСУ трижды за день пытались обстрелять Розовку в Запорожской области, информация о жертвах и разрушениях не поступала, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 10.00, 19.00 и 19.20 в посёлке Розовка – райцентре Куйбышевского района – были слышны несколько взрывов. По информации администрации района, работало ПВО ВС РФ. Информация о жертвах и разрушениях не поступала", - уточнили в оперативных службах. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
запорожская область
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в мире, запорожская область, россия, куйбышевский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Куйбышевский район, Вооруженные силы Украины
ВСУ трижды за день пытались обстрелять Розовку в Запорожской области

Боевики ВСУ трижды за день пытались обстрелять Розовку в Запорожской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Боевики ВСУ трижды за день пытались обстрелять Розовку в Запорожской области, информация о жертвах и разрушениях не поступала, сообщили журналистам в оперативных службах.
«
"В 10.00, 19.00 и 19.20 в посёлке Розовка – райцентре Куйбышевского района – были слышны несколько взрывов. По информации администрации района, работало ПВО ВС РФ. Информация о жертвах и разрушениях не поступала", - уточнили в оперативных службах.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияКуйбышевский районВооруженные силы Украины
 
 
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