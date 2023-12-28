https://ria.ru/20231228/rozovka-1918859580.html

ВСУ трижды за день пытались обстрелять Розовку в Запорожской области

ВСУ трижды за день пытались обстрелять Розовку в Запорожской области - РИА Новости, 28.12.2023

ВСУ трижды за день пытались обстрелять Розовку в Запорожской области

Боевики ВСУ трижды за день пытались обстрелять Розовку в Запорожской области, информация о жертвах и разрушениях не поступала, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T22:20

2023-12-28T22:20

2023-12-28T22:20

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

россия

куйбышевский район

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Боевики ВСУ трижды за день пытались обстрелять Розовку в Запорожской области, информация о жертвах и разрушениях не поступала, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 10.00, 19.00 и 19.20 в посёлке Розовка – райцентре Куйбышевского района – были слышны несколько взрывов. По информации администрации района, работало ПВО ВС РФ. Информация о жертвах и разрушениях не поступала", - уточнили в оперативных службах. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

запорожская область

россия

куйбышевский район

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в мире, запорожская область, россия, куйбышевский район, вооруженные силы украины