https://ria.ru/20231228/rozovka-1918859580.html
ВСУ трижды за день пытались обстрелять Розовку в Запорожской области
ВСУ трижды за день пытались обстрелять Розовку в Запорожской области - РИА Новости, 28.12.2023
ВСУ трижды за день пытались обстрелять Розовку в Запорожской области
Боевики ВСУ трижды за день пытались обстрелять Розовку в Запорожской области, информация о жертвах и разрушениях не поступала, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T22:20
2023-12-28T22:20
2023-12-28T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
куйбышевский район
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Боевики ВСУ трижды за день пытались обстрелять Розовку в Запорожской области, информация о жертвах и разрушениях не поступала, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 10.00, 19.00 и 19.20 в посёлке Розовка – райцентре Куйбышевского района – были слышны несколько взрывов. По информации администрации района, работало ПВО ВС РФ. Информация о жертвах и разрушениях не поступала", - уточнили в оперативных службах. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
запорожская область
россия
куйбышевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, россия, куйбышевский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Куйбышевский район, Вооруженные силы Украины
ВСУ трижды за день пытались обстрелять Розовку в Запорожской области
Боевики ВСУ трижды за день пытались обстрелять Розовку в Запорожской области