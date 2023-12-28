https://ria.ru/20231228/rotatsiya-1918601551.html

Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.12.2023

Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

Минометчики мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделения ВСУ на купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T04:23

2023-12-28T04:23

2023-12-28T04:23

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Минометчики мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделения ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 120-миллиметровых минометов 2Б11 мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвали внеплановую ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении в ходе проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что расчеты беспилотных летательных аппаратов разведки выявили движение колонны украинской армии в направлении позиций ВСУ. По данным Минобороны, после оперативной передачи координат по месту высадки противника расчеты минометов 2Б11 нанесли удар по данной точке. Минометные расчеты на дальности 3,5-4 километра, используя 120-миллиметровые боеприпасы, нанесли удары по месту скопления противника и блокировали его дальнейшую смену на позициях. "Подготовка к ведению огня занимает незначительное время. Как сказали беспилотчики, нашим расчетом было уничтожено до 10 человек живой силы противника", - сказал начальник расчета миномета с позывным "Ветер".

https://ria.ru/20231226/svo-1918159316.html

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россия, вооруженные силы украины