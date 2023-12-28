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Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:23 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/rotatsiya-1918601551.html
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.12.2023
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
Минометчики мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделения ВСУ на купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T04:23
2023-12-28T04:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Минометчики мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделения ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 120-миллиметровых минометов 2Б11 мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвали внеплановую ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении в ходе проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что расчеты беспилотных летательных аппаратов разведки выявили движение колонны украинской армии в направлении позиций ВСУ. По данным Минобороны, после оперативной передачи координат по месту высадки противника расчеты минометов 2Б11 нанесли удар по данной точке. Минометные расчеты на дальности 3,5-4 километра, используя 120-миллиметровые боеприпасы, нанесли удары по месту скопления противника и блокировали его дальнейшую смену на позициях. "Подготовка к ведению огня занимает незначительное время. Как сказали беспилотчики, нашим расчетом было уничтожено до 10 человек живой силы противника", - сказал начальник расчета миномета с позывным "Ветер".
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

Минометчики группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Минометчики мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделения ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Расчеты 120-миллиметровых минометов 2Б11 мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвали внеплановую ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении в ходе проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что расчеты беспилотных летательных аппаратов разведки выявили движение колонны украинской армии в направлении позиций ВСУ. По данным Минобороны, после оперативной передачи координат по месту высадки противника расчеты минометов 2Б11 нанесли удар по данной точке.
Минометные расчеты на дальности 3,5-4 километра, используя 120-миллиметровые боеприпасы, нанесли удары по месту скопления противника и блокировали его дальнейшую смену на позициях.
"Подготовка к ведению огня занимает незначительное время. Как сказали беспилотчики, нашим расчетом было уничтожено до 10 человек живой силы противника", - сказал начальник расчета миномета с позывным "Ветер".
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