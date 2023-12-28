https://ria.ru/20231228/rossiya-1918847349.html

Постпред: в ООН в Женеве все больше осознают, что Россию нельзя сломить

Постпред: в ООН в Женеве все больше осознают, что Россию нельзя сломить - РИА Новости, 28.12.2023

Постпред: в ООН в Женеве все больше осознают, что Россию нельзя сломить

В Европе и на Женевском международном уровне всё больше осознают, что Россию и ее дух сломить невозможно, поддержка единомышленников РФ в ООН растет, говорится... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T20:13

2023-12-28T20:13

2023-12-28T20:13

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европа

геннадий гатилов

оон

женева (город)

владимир путин

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ЖЕНЕВА, 28 дек - РИА Новости. В Европе и на Женевском международном уровне всё больше осознают, что Россию и ее дух сломить невозможно, поддержка единомышленников РФ в ООН растет, говорится в заявлении постоянного представителя РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова на Telegram-канале постпредства. "В Европе и международной Женеве мы всё отчётливее ощущаем, что здесь приходят к осознанию простой истины – в борьбе за правое дело Россию и её дух невозможно сломить. С этим фактом нашим недоброжелателям придётся смириться, а мы, в свою очередь, с трибун ооновских площадок будем им об этом напоминать", - сказано в документе. Дипломат добавил, что в этом процессе Россия опирается на "всё возрастающую поддержку" единомышленников, которые разделяют призывы России к созданию многополярного мира, основанного на равенстве и учёте интересов всех государств. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231228/ubiystvo-1918846090.html

россия

европа

женева (город)

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в мире, россия, европа, геннадий гатилов, оон, женева (город), владимир путин