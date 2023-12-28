https://ria.ru/20231228/roskosmos-1918637026.html

Россия и США продлили программу перекрестных полетов на МКС

Россия и США продлили программу перекрестных полетов на МКС - РИА Новости, 28.12.2023

Россия и США продлили программу перекрестных полетов на МКС

"Роскосмос" и NASA продлили программу перекрестных полетов на МКС, сообщили в пресс-службе российской госкорпорации. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:05

2023-12-28T10:05

2023-12-28T14:11

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. "Роскосмос" и NASA продлили программу перекрестных полетов на МКС, сообщили в пресс-службе российской госкорпорации. "В 2023 году в целях поддержания надежности функционирования МКС в целом и гарантированного присутствия на российском сегменте как минимум одного представителя "Роскосмоса" и присутствия на американском сегменте как минимум одного представителя NASA с американскими партнерами достигнута договоренность о продолжении перекрестных полетов до 2025 года включительно", — говорится в релизе. В июле и декабре 2023 года Москва и Вашингтон подписали два дополнения к соглашению между "Роскосмосом" и NASA о полетах интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях. В "Роскосмосе" также напомнили, что в апреле 2023-го гендиректор госкорпорации Юрий Борисов проинформировал глав космических агентств стран — партнеров по МКС о продления участия России в проекте до 2028 года включительно. Изначально соглашение о перекрестных полетах предусматривало по три полета российских и американских кораблей, затем его расширили на одну миссию. Оно предполагает, что в экипаже каждого российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж каждого американского входит один российский космонавт. Это нужно, чтобы в случае непредвиденных изменений в программе полета ни российский, ни американский сегменты станции не остались пустыми.Первым таким кораблем стал "Союз МС-22", полетевший 21 сентября 2022 года с американским астронавтом Фрэнком Рубио в экипаже. Через пару недель россиянка Анна Кикина отправилась на МКС на американском Crew Dragon. В марте 2023-го на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, его сменил Константин Борисов (в экипаже миссии Crew-7). В первой половине 2024 года состоятся полеты "Союза МС-25" и еще одного Crew Dragon.

https://ria.ru/20231226/roskosmos-1918319287.html

https://ria.ru/20231209/kosmonavty-1914744132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, наса, анна кикина