Рейтинг@Mail.ru
Россия и США продлили программу перекрестных полетов на МКС - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 28.12.2023 (обновлено: 14:11 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/roskosmos-1918637026.html
Россия и США продлили программу перекрестных полетов на МКС
Россия и США продлили программу перекрестных полетов на МКС - РИА Новости, 28.12.2023
Россия и США продлили программу перекрестных полетов на МКС
"Роскосмос" и NASA продлили программу перекрестных полетов на МКС, сообщили в пресс-службе российской госкорпорации. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:05
2023-12-28T14:11
космос - риа наука
россия
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
наса
анна кикина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100854/58/1008545879_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_234d14309026a71666534c1aa56840e9.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. "Роскосмос" и NASA продлили программу перекрестных полетов на МКС, сообщили в пресс-службе российской госкорпорации. "В 2023 году в целях поддержания надежности функционирования МКС в целом и гарантированного присутствия на российском сегменте как минимум одного представителя "Роскосмоса" и присутствия на американском сегменте как минимум одного представителя NASA с американскими партнерами достигнута договоренность о продолжении перекрестных полетов до 2025 года включительно", — говорится в релизе. В июле и декабре 2023 года Москва и Вашингтон подписали два дополнения к соглашению между "Роскосмосом" и NASA о полетах интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях. В "Роскосмосе" также напомнили, что в апреле 2023-го гендиректор госкорпорации Юрий Борисов проинформировал глав космических агентств стран — партнеров по МКС о продления участия России в проекте до 2028 года включительно. Изначально соглашение о перекрестных полетах предусматривало по три полета российских и американских кораблей, затем его расширили на одну миссию. Оно предполагает, что в экипаже каждого российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж каждого американского входит один российский космонавт. Это нужно, чтобы в случае непредвиденных изменений в программе полета ни российский, ни американский сегменты станции не остались пустыми.Первым таким кораблем стал "Союз МС-22", полетевший 21 сентября 2022 года с американским астронавтом Фрэнком Рубио в экипаже. Через пару недель россиянка Анна Кикина отправилась на МКС на американском Crew Dragon. В марте 2023-го на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, его сменил Константин Борисов (в экипаже миссии Crew-7). В первой половине 2024 года состоятся полеты "Союза МС-25" и еще одного Crew Dragon.
https://ria.ru/20231226/roskosmos-1918319287.html
https://ria.ru/20231209/kosmonavty-1914744132.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100854/58/1008545879_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_ccfe2de37d0dc1753e55d8ca5c1474ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, наса, анна кикина
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, НАСА, Анна Кикина
Россия и США продлили программу перекрестных полетов на МКС

Программа перекрестных полетов "Роскосмоса" и NASA продлена до 2025 года на МКС

© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. "Роскосмос" и NASA продлили программу перекрестных полетов на МКС, сообщили в пресс-службе российской госкорпорации.
«
"В 2023 году в целях поддержания надежности функционирования МКС в целом и гарантированного присутствия на российском сегменте как минимум одного представителя "Роскосмоса" и присутствия на американском сегменте как минимум одного представителя NASA с американскими партнерами достигнута договоренность о продолжении перекрестных полетов до 2025 года включительно", — говорится в релизе.
В июле и декабре 2023 года Москва и Вашингтон подписали два дополнения к соглашению между "Роскосмосом" и NASA о полетах интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях.
В "Роскосмосе" также напомнили, что в апреле 2023-го гендиректор госкорпорации Юрий Борисов проинформировал глав космических агентств стран — партнеров по МКС о продления участия России в проекте до 2028 года включительно.
Посетители у стенда госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Борисов заявил о росте выручки "Роскосмоса" в 2023 году
26 декабря, 20:36
Изначально соглашение о перекрестных полетах предусматривало по три полета российских и американских кораблей, затем его расширили на одну миссию. Оно предполагает, что в экипаже каждого российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж каждого американского входит один российский космонавт. Это нужно, чтобы в случае непредвиденных изменений в программе полета ни российский, ни американский сегменты станции не остались пустыми.
Первым таким кораблем стал "Союз МС-22", полетевший 21 сентября 2022 года с американским астронавтом Фрэнком Рубио в экипаже. Через пару недель россиянка Анна Кикина отправилась на МКС на американском Crew Dragon. В марте 2023-го на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, его сменил Константин Борисов (в экипаже миссии Crew-7). В первой половине 2024 года состоятся полеты "Союза МС-25" и еще одного Crew Dragon.
МКС - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
В Роскосмосе рассказали о выходных для космонавтов на МКС
9 декабря, 01:13
 
Космос - РИА НаукаРоссияЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосНАСААнна Кикина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала