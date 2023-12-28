Россия и США продлили программу перекрестных полетов на МКС
Программа перекрестных полетов "Роскосмоса" и NASA продлена до 2025 года на МКС
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. "Роскосмос" и NASA продлили программу перекрестных полетов на МКС, сообщили в пресс-службе российской госкорпорации.
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"В 2023 году в целях поддержания надежности функционирования МКС в целом и гарантированного присутствия на российском сегменте как минимум одного представителя "Роскосмоса" и присутствия на американском сегменте как минимум одного представителя NASA с американскими партнерами достигнута договоренность о продолжении перекрестных полетов до 2025 года включительно", — говорится в релизе.
В "Роскосмосе" также напомнили, что в апреле 2023-го гендиректор госкорпорации Юрий Борисов проинформировал глав космических агентств стран — партнеров по МКС о продления участия России в проекте до 2028 года включительно.
Изначально соглашение о перекрестных полетах предусматривало по три полета российских и американских кораблей, затем его расширили на одну миссию. Оно предполагает, что в экипаже каждого российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж каждого американского входит один российский космонавт. Это нужно, чтобы в случае непредвиденных изменений в программе полета ни российский, ни американский сегменты станции не остались пустыми.
Первым таким кораблем стал "Союз МС-22", полетевший 21 сентября 2022 года с американским астронавтом Фрэнком Рубио в экипаже. Через пару недель россиянка Анна Кикина отправилась на МКС на американском Crew Dragon. В марте 2023-го на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, его сменил Константин Борисов (в экипаже миссии Crew-7). В первой половине 2024 года состоятся полеты "Союза МС-25" и еще одного Crew Dragon.