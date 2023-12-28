https://ria.ru/20231228/ros-1918599188.html
Разработчик объяснил, почему понятие "гарантийный срок" неприменимо к РОС
Разработчик объяснил, почему понятие "гарантийный срок" неприменимо к РОС - РИА Новости, 28.12.2023
Разработчик объяснил, почему понятие "гарантийный срок" неприменимо к РОС
Разработчики Российской орбитальной станции (РОС) решили при её проектировании отказаться от понятия "гарантийный срок" и используют термин "назначенный срок... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T03:26
2023-12-28T03:26
2023-12-28T03:26
ркк "энергия"
юрий борисов (роскосмос)
сергей крикалев
роскосмос
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Разработчики Российской орбитальной станции (РОС) решили при её проектировании отказаться от понятия "гарантийный срок" и используют термин "назначенный срок службы", сообщили РИА Новости в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". "Понятие гарантийного срока не совсем применимо к таким объектам, как орбитальная станция, ведь это срок, в течение которого завод-изготовитель обязан устранять выявленные недостатки товара, а вернуть на завод-изготовитель такой объект, как орбитальная станция, представляется крайне затруднительным", - сказал собеседник агентства. "Применительно к станции мы оперируем понятием назначенного срока службы, который для РОС не ограничивается в связи с обеспечением возможности замены модулей", - добавил он. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что 80% оборудования Международной космической станции работает за пределами гарантийных сроков существования. Исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалёв объяснил это тем, что гарантийный срок не равен максимальному предельному сроку эксплуатации, который даже у самых сложных механизмов значительно больше. Изначально МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. Сейчас российская сторона продлила работу своего сегмента до 2028 года, все остальные страны – участницы проекта – до 2030-го. Новая российская орбитальная станция, запуск первого модуля которой планируется на 2027 год, разрабатывается так, чтобы её срок эксплуатации составил 50 лет. Этого разработчики планируют достичь в том числе за счёт возможности заменять устаревшие модули на новые.
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ркк "энергия", юрий борисов (роскосмос), сергей крикалев, роскосмос
РКК "Энергия", Юрий Борисов (Роскосмос), Сергей Крикалев, Роскосмос
Разработчик объяснил, почему понятие "гарантийный срок" неприменимо к РОС
РКК "Энергия": у РОС не будет гарантийного срока, лишь "назначенный срок службы"
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Разработчики Российской орбитальной станции (РОС) решили при её проектировании отказаться от понятия "гарантийный срок" и используют термин "назначенный срок службы", сообщили РИА Новости в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".
«
"Понятие гарантийного срока не совсем применимо к таким объектам, как орбитальная станция, ведь это срок, в течение которого завод-изготовитель обязан устранять выявленные недостатки товара, а вернуть на завод-изготовитель такой объект, как орбитальная станция, представляется крайне затруднительным", - сказал собеседник агентства.
"Применительно к станции мы оперируем понятием назначенного срока службы, который для РОС не ограничивается в связи с обеспечением возможности замены модулей", - добавил он.
Ранее гендиректор "Роскосмоса
" Юрий Борисов
сообщил, что 80% оборудования Международной космической станции работает за пределами гарантийных сроков существования. Исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалёв
объяснил это тем, что гарантийный срок не равен максимальному предельному сроку эксплуатации, который даже у самых сложных механизмов значительно больше.
Изначально МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. Сейчас российская сторона продлила работу своего сегмента до 2028 года, все остальные страны – участницы проекта – до 2030-го.
Новая российская орбитальная станция, запуск первого модуля которой планируется на 2027 год, разрабатывается так, чтобы её срок эксплуатации составил 50 лет. Этого разработчики планируют достичь в том числе за счёт возможности заменять устаревшие модули на новые.
Генконструктор Российской орбитальной станции рассказал о сроках ее работы