https://ria.ru/20231228/ros-1918599188.html

Разработчик объяснил, почему понятие "гарантийный срок" неприменимо к РОС

Разработчик объяснил, почему понятие "гарантийный срок" неприменимо к РОС - РИА Новости, 28.12.2023

Разработчик объяснил, почему понятие "гарантийный срок" неприменимо к РОС

Разработчики Российской орбитальной станции (РОС) решили при её проектировании отказаться от понятия "гарантийный срок" и используют термин "назначенный срок... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T03:26

2023-12-28T03:26

2023-12-28T03:26

ркк "энергия"

юрий борисов (роскосмос)

сергей крикалев

роскосмос

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Разработчики Российской орбитальной станции (РОС) решили при её проектировании отказаться от понятия "гарантийный срок" и используют термин "назначенный срок службы", сообщили РИА Новости в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". "Понятие гарантийного срока не совсем применимо к таким объектам, как орбитальная станция, ведь это срок, в течение которого завод-изготовитель обязан устранять выявленные недостатки товара, а вернуть на завод-изготовитель такой объект, как орбитальная станция, представляется крайне затруднительным", - сказал собеседник агентства. "Применительно к станции мы оперируем понятием назначенного срока службы, который для РОС не ограничивается в связи с обеспечением возможности замены модулей", - добавил он. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что 80% оборудования Международной космической станции работает за пределами гарантийных сроков существования. Исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалёв объяснил это тем, что гарантийный срок не равен максимальному предельному сроку эксплуатации, который даже у самых сложных механизмов значительно больше. Изначально МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. Сейчас российская сторона продлила работу своего сегмента до 2028 года, все остальные страны – участницы проекта – до 2030-го. Новая российская орбитальная станция, запуск первого модуля которой планируется на 2027 год, разрабатывается так, чтобы её срок эксплуатации составил 50 лет. Этого разработчики планируют достичь в том числе за счёт возможности заменять устаревшие модули на новые.

https://ria.ru/20231107/rf-1907866434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ркк "энергия", юрий борисов (роскосмос), сергей крикалев, роскосмос