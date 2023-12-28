https://ria.ru/20231228/registratsiya-1918655089.html
Голикова проработает регулирование регистрации медицинских технологий
Голикова проработает регулирование регистрации медицинских технологий - РИА Новости, 28.12.2023
Голикова проработает регулирование регистрации медицинских технологий
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой проработать законодательную инициативу по регулированию регистрации медицинских... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:36
2023-12-28T10:36
2023-12-28T10:36
татьяна голикова
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_08eb37f57dc7bbd774b88bfe0722beb4.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой проработать законодательную инициативу по регулированию регистрации медицинских технологий в России, говорится в сообщении кабмина. "Отдельный блок поручений по итогам стратсессии посвящен реализации мегапроектов, направленных на локализацию производства наиболее востребованных и стратегически значимых лекарственных препаратов и медицинских изделий. Так, вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено организовать работу по законодательной инициативе, которая отрегулирует вопросы разработки и регистрации медицинских технологий в России, а затем обеспечить внесение в правительство соответствующего законопроекта", - сообщает кабмин.
https://ria.ru/20230807/murashko-1888550365.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_1c098df826ef86a0ab5e09b91ebf5833.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, михаил мишустин, здоровье - общество, россия
Татьяна Голикова, Михаил Мишустин, Здоровье - Общество, Россия
Голикова проработает регулирование регистрации медицинских технологий
Голиковой поручили проработать регулирование регистрации медицинских технологий