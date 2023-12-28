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Голикова проработает регулирование регистрации медицинских технологий - РИА Новости, 28.12.2023
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10:36 28.12.2023
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Голикова проработает регулирование регистрации медицинских технологий
Голикова проработает регулирование регистрации медицинских технологий - РИА Новости, 28.12.2023
Голикова проработает регулирование регистрации медицинских технологий
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой проработать законодательную инициативу по регулированию регистрации медицинских... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:36
2023-12-28T10:36
татьяна голикова
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой проработать законодательную инициативу по регулированию регистрации медицинских технологий в России, говорится в сообщении кабмина. "Отдельный блок поручений по итогам стратсессии посвящен реализации мегапроектов, направленных на локализацию производства наиболее востребованных и стратегически значимых лекарственных препаратов и медицинских изделий. Так, вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено организовать работу по законодательной инициативе, которая отрегулирует вопросы разработки и регистрации медицинских технологий в России, а затем обеспечить внесение в правительство соответствующего законопроекта", - сообщает кабмин.
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татьяна голикова, михаил мишустин, здоровье - общество, россия
Татьяна Голикова, Михаил Мишустин, Здоровье - Общество, Россия
Голикова проработает регулирование регистрации медицинских технологий

Голиковой поручили проработать регулирование регистрации медицинских технологий

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой проработать законодательную инициативу по регулированию регистрации медицинских технологий в России, говорится в сообщении кабмина.
"Отдельный блок поручений по итогам стратсессии посвящен реализации мегапроектов, направленных на локализацию производства наиболее востребованных и стратегически значимых лекарственных препаратов и медицинских изделий. Так, вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено организовать работу по законодательной инициативе, которая отрегулирует вопросы разработки и регистрации медицинских технологий в России, а затем обеспечить внесение в правительство соответствующего законопроекта", - сообщает кабмин.
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