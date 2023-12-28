https://ria.ru/20231228/registratsiya-1918655089.html

Голикова проработает регулирование регистрации медицинских технологий

Голикова проработает регулирование регистрации медицинских технологий - РИА Новости, 28.12.2023

Голикова проработает регулирование регистрации медицинских технологий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой проработать законодательную инициативу по регулированию регистрации медицинских... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:36

2023-12-28T10:36

2023-12-28T10:36

татьяна голикова

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой проработать законодательную инициативу по регулированию регистрации медицинских технологий в России, говорится в сообщении кабмина. "Отдельный блок поручений по итогам стратсессии посвящен реализации мегапроектов, направленных на локализацию производства наиболее востребованных и стратегически значимых лекарственных препаратов и медицинских изделий. Так, вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено организовать работу по законодательной инициативе, которая отрегулирует вопросы разработки и регистрации медицинских технологий в России, а затем обеспечить внесение в правительство соответствующего законопроекта", - сообщает кабмин.

https://ria.ru/20230807/murashko-1888550365.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

татьяна голикова, михаил мишустин, здоровье - общество, россия