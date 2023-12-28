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Экс-глава Гагаузии прокомментировала продвигаемый Санду референдум - РИА Новости, 28.12.2023
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18:15 28.12.2023 (обновлено: 18:16 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/referendum-1918827647.html
Экс-глава Гагаузии прокомментировала продвигаемый Санду референдум
Экс-глава Гагаузии прокомментировала продвигаемый Санду референдум - РИА Новости, 28.12.2023
Экс-глава Гагаузии прокомментировала продвигаемый Санду референдум
Инициированный президентом Молдавии Майей Санду референдум о вступлении республики в Евросоюз имеет такой же смысл, как голосование за бесплатные участки на... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:15
2023-12-28T18:16
в мире
молдавия
майя санду
евросоюз
ирина влах
гагаузия
луна
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КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Инициированный президентом Молдавии Майей Санду референдум о вступлении республики в Евросоюз имеет такой же смысл, как голосование за бесплатные участки на Луне, поскольку власть показывает низкие результаты в улучшении качества жизни в стране, заявила экс-глава Гагаузии Ирина Влах. Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, а также выступила с инициативой организовать референдум по поводу вступления республики в Евросоюз. "Все страны, которые присоединялись к ЕС, проводили подобные референдумы уже после многолетних реформ и главное - после достигнутых результатов. С теми же результатами в улучшении качества жизни в Молдавии, которые достигла (правящая - ред.) партия "Действие и солидарность" (чьим неформальным лидером которой является Санду – ред.), смысла в референдуме не больше, чем в голосовании за бесплатные участки на Луне. Одним словом, если вы хотите узнать, как из идеи, которая может объединить общество, сделать еще один повод для раскола, спросите об этом у Майи Санду",- заявила Влах в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале. По ее мнению, референдум является личной пиар-кампанией Санду на предстоящих выборах главы молдавского государства в 2024 году, причем за счет граждан республики. "Организовать голосование в масштабах страны стоит около 150 миллионов леев (почти 8,7 миллионов долларов) из бюджета. Пусть Санду назовет хоть одну причину, почему мы как налогоплательщики должны платить такие деньги за ее пиар", - отметила Влах. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года ведет с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20231225/evrointegratsiya-1917925603.html
https://ria.ru/20231225/moldaviya-1917823147.html
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в мире, молдавия, майя санду, евросоюз, ирина влах, гагаузия, луна
В мире, Молдавия, Майя Санду, Евросоюз, Ирина Влах, Гагаузия, Луна
Экс-глава Гагаузии прокомментировала продвигаемый Санду референдум

Влах: продвигаемый Санду референдум похож на голосование за участки на Луне

© Фото : официальный сайт Ирины Влах Ирина Влах
 Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Фото : официальный сайт Ирины Влах
Ирина Влах. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Инициированный президентом Молдавии Майей Санду референдум о вступлении республики в Евросоюз имеет такой же смысл, как голосование за бесплатные участки на Луне, поскольку власть показывает низкие результаты в улучшении качества жизни в стране, заявила экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, а также выступила с инициативой организовать референдум по поводу вступления республики в Евросоюз.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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25 декабря, 13:20
«
"Все страны, которые присоединялись к ЕС, проводили подобные референдумы уже после многолетних реформ и главное - после достигнутых результатов. С теми же результатами в улучшении качества жизни в Молдавии, которые достигла (правящая - ред.) партия "Действие и солидарность" (чьим неформальным лидером которой является Санду – ред.), смысла в референдуме не больше, чем в голосовании за бесплатные участки на Луне. Одним словом, если вы хотите узнать, как из идеи, которая может объединить общество, сделать еще один повод для раскола, спросите об этом у Майи Санду",- заявила Влах в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.
По ее мнению, референдум является личной пиар-кампанией Санду на предстоящих выборах главы молдавского государства в 2024 году, причем за счет граждан республики. "Организовать голосование в масштабах страны стоит около 150 миллионов леев (почти 8,7 миллионов долларов) из бюджета. Пусть Санду назовет хоть одну причину, почему мы как налогоплательщики должны платить такие деньги за ее пиар", - отметила Влах.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года ведет с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Эксперт рассказал, как Санду безразлично мнение жителей Гагаузии и ПМР
25 декабря, 01:09
 
В миреМолдавияМайя СандуЕвросоюзИрина ВлахГагаузияЛуна
 
 
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