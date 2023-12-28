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Умер рабочий, получивший тяжелые ранения при атаке под Белгородом - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/rabochiy-1918746747.html
Умер рабочий, получивший тяжелые ранения при атаке под Белгородом
Умер рабочий, получивший тяжелые ранения при атаке под Белгородом - РИА Новости, 28.12.2023
Умер рабочий, получивший тяжелые ранения при атаке под Белгородом
Один из пяти рабочих, получивших ранения при атаке дрона-камикадзе в приграничном Грайворонском округе Белгородской области, скончался в результате... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:25
2023-12-28T13:25
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Один из пяти рабочих, получивших ранения при атаке дрона-камикадзе в приграничном Грайворонском округе Белгородской области, скончался в результате кардиогенного шока, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Днем в субботу, 23 декабря, губернатор сообщил об атаке дрона-камикадзе ВСУ в Грайворонском городском округе, беспилотник попал в асфальтоукладочный каток на мосту между поселками Совхозный и Горьковский, в результате пятеро дорожных рабочих получили ранения. По его словам, четверо пострадавших находились в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом состоянии в реанимации. Позже врачи отмечали у пациента в реанимации улучшения, обсуждался вопрос о переводе его в профильное отделение. "Сегодня ночью в реанимации в результате кардиогенного шока умер Сергей Николаевич, один из рабочих, которые пострадали во время вражеской атаки в Грайворонском городском округе. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким. Понимаю, что боль утраты ничто не сможет облегчить, но мы будем всячески поддерживать и помогать всем, что в наших силах", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20231227/bespilotniki-1918356678.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Умер рабочий, получивший тяжелые ранения при атаке под Белгородом

Гладков: умер рабочий, получивший тяжелые ранения при атаке дрона под Белгородом

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Один из пяти рабочих, получивших ранения при атаке дрона-камикадзе в приграничном Грайворонском округе Белгородской области, скончался в результате кардиогенного шока, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Днем в субботу, 23 декабря, губернатор сообщил об атаке дрона-камикадзе ВСУ в Грайворонском городском округе, беспилотник попал в асфальтоукладочный каток на мосту между поселками Совхозный и Горьковский, в результате пятеро дорожных рабочих получили ранения. По его словам, четверо пострадавших находились в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом состоянии в реанимации. Позже врачи отмечали у пациента в реанимации улучшения, обсуждался вопрос о переводе его в профильное отделение.
"Сегодня ночью в реанимации в результате кардиогенного шока умер Сергей Николаевич, один из рабочих, которые пострадали во время вражеской атаки в Грайворонском городском округе. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким. Понимаю, что боль утраты ничто не сможет облегчить, но мы будем всячески поддерживать и помогать всем, что в наших силах", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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Вчера, 07:10
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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