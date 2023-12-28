https://ria.ru/20231228/rabochiy-1918746747.html

Умер рабочий, получивший тяжелые ранения при атаке под Белгородом

Умер рабочий, получивший тяжелые ранения при атаке под Белгородом - РИА Новости, 28.12.2023

Умер рабочий, получивший тяжелые ранения при атаке под Белгородом

Один из пяти рабочих, получивших ранения при атаке дрона-камикадзе в приграничном Грайворонском округе Белгородской области, скончался в результате... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:25

2023-12-28T13:25

2023-12-28T13:25

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

БЕЛГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Один из пяти рабочих, получивших ранения при атаке дрона-камикадзе в приграничном Грайворонском округе Белгородской области, скончался в результате кардиогенного шока, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Днем в субботу, 23 декабря, губернатор сообщил об атаке дрона-камикадзе ВСУ в Грайворонском городском округе, беспилотник попал в асфальтоукладочный каток на мосту между поселками Совхозный и Горьковский, в результате пятеро дорожных рабочих получили ранения. По его словам, четверо пострадавших находились в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом состоянии в реанимации. Позже врачи отмечали у пациента в реанимации улучшения, обсуждался вопрос о переводе его в профильное отделение. "Сегодня ночью в реанимации в результате кардиогенного шока умер Сергей Николаевич, один из рабочих, которые пострадали во время вражеской атаки в Грайворонском городском округе. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким. Понимаю, что боль утраты ничто не сможет облегчить, но мы будем всячески поддерживать и помогать всем, что в наших силах", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20231227/bespilotniki-1918356678.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков