Умер рабочий, получивший тяжелые ранения при атаке под Белгородом
Гладков: умер рабочий, получивший тяжелые ранения при атаке дрона под Белгородом
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Один из пяти рабочих, получивших ранения при атаке дрона-камикадзе в приграничном Грайворонском округе Белгородской области, скончался в результате кардиогенного шока, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Днем в субботу, 23 декабря, губернатор сообщил об атаке дрона-камикадзе ВСУ в Грайворонском городском округе, беспилотник попал в асфальтоукладочный каток на мосту между поселками Совхозный и Горьковский, в результате пятеро дорожных рабочих получили ранения. По его словам, четверо пострадавших находились в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом состоянии в реанимации. Позже врачи отмечали у пациента в реанимации улучшения, обсуждался вопрос о переводе его в профильное отделение.
"Сегодня ночью в реанимации в результате кардиогенного шока умер Сергей Николаевич, один из рабочих, которые пострадали во время вражеской атаки в Грайворонском городском округе. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким. Понимаю, что боль утраты ничто не сможет облегчить, но мы будем всячески поддерживать и помогать всем, что в наших силах", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.