https://ria.ru/20231228/psevdoyuristy-1918849456.html

В Перми псевдоюристы пойдут под суд по делу об обмане 474 жителей

В Перми псевдоюристы пойдут под суд по делу об обмане 474 жителей - РИА Новости, 28.12.2023

В Перми псевдоюристы пойдут под суд по делу об обмане 474 жителей

Псевдоюристы пермской фирмы, обманувшие около полутысячи жителей, в том числе стариков, отправятся под суд, ущерб оценен в 40 миллионов рублей, сообщает краевая РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T20:36

2023-12-28T20:36

2023-12-28T20:37

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ПЕРМЬ, 28 дек - РИА Новости. Псевдоюристы пермской фирмы, обманувшие около полутысячи жителей, в том числе стариков, отправятся под суд, ущерб оценен в 40 миллионов рублей, сообщает краевая прокуратура. По данным ведомства, в 2019 году адвокат и его знакомый придумали, как получать деньги от людей под видом оказания юридической помощи. Была создана фирма "Визитор", арендованы престижные офисы в бизнес-центрах Перми, подысканы "помощники" - 18 человек. Жителей, которым требовались опытные юристы, приглашали на первичные бесплатные консультации по вопросам перерасчета пенсии или признания физлица банкротом, обещая гарантированный положительный результат. Клиенты заключали с организацией договор платных юридических услуг, обычно "тариф" составлял 50 тысяч рублей. Эту сумму люди платили, влезая в кредиты. Но аферисты не планировали оказывать обещанную правовую помощь, а полученные деньги тратили на свои нужды. Жертвами псевдоюристов стали 474 человека. Силовики завели уголовные дела о мошенничестве на общую сумму более 40 миллионов рублей. "Уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) будут направлены в Ленинский районный суд города Пермь для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. В электронном картографическом сервисе более двух десятков отзывов о работе пермской юридической фирмы "Визитор" на улице Екатерининской. Многие пользователи, которые обращались за помощью в эту контору, указывают, что там работают обманщики: "выманивают деньги", в том числе у пожилых людей, "рассказывают сказки" о планируемой правовой помощи, а потом "кормят завтраками", не отвечают на вопросы, сбрасывают звонки и пропадают. Организация какое-то время назад закрылась.

https://ria.ru/20231227/bukhgaltery-1918493435.html

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происшествия, пермь, россия