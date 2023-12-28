https://ria.ru/20231228/proizvodstvo_kormov-1918666584.html

Производство кормов для домашних животных запустили в Липецкой области

Производство кормов для домашних животных запустили в Липецкой области - РИА Новости, 28.12.2023

Производство кормов для домашних животных запустили в Липецкой области

Липецкая компания "Биотех" запустила технологическую линию по производству кормов для домашних животных в Елецком районе, сообщил губернатор Липецкой области... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:05

2023-12-28T11:05

2023-12-28T11:05

липецкая область

елецкий район

игорь артамонов

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Липецкая компания "Биотех" запустила технологическую линию по производству кормов для домашних животных в Елецком районе, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Первую партию корма для собак направят профессиональным заводчикам и в питомники для тестирования. Соглашение о строительстве завода было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года. Завод площадью 1,8 тысячи квадратных метров построен на участке в два гектара. Здесь будут производить до 20 тысяч тонн продукции в год. Объем инвестиций в проект составил 500 миллионов рублей. На предприятии создадут 50 рабочих мест. "Из России ушли многие производители импортных кормов, сократились поставки из-за рубежа. А спрос на качественное питание для домашних питомцев у их владельцев стабильно растет. Важно, что на новом предприятии не только создадут рабочие места для жителей области, но и помогут развивать сельское хозяйство, ведь сырье для производства кормов закупают у местных фермеров", – подчеркнул Артамонов. На заводе осуществляется полный цикл разработки продукции – от создания рецептуры до отгрузки покупателю. Все корма созданы из натуральных продуктов, в составе свежее мясо, овощи, фрукты, зерновые, жидкие и твердые жиры. Продукция будет выпускаться в различных категориях: эконом, премиум и холистик. По словам Артамонова, выпускать такую продукцию будут сразу три завода в Липецкой области. Все они разместятся в Елецком районе. "По двум другим заводам обязательства исполняются. И что еще важно – все компании планируют использовать местное фермерское сырье для выпуска натурального и качественного корма. Чтобы котикам было не только вкусно, но и полезно", - отметил Артамонов.

https://ria.ru/20231222/lipetsk-1917395791.html

елецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

елецкий район, игорь артамонов