https://ria.ru/20231228/proizvodstvo_kormov-1918666584.html
Производство кормов для домашних животных запустили в Липецкой области
Производство кормов для домашних животных запустили в Липецкой области - РИА Новости, 28.12.2023
Производство кормов для домашних животных запустили в Липецкой области
Липецкая компания "Биотех" запустила технологическую линию по производству кормов для домашних животных в Елецком районе, сообщил губернатор Липецкой области... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:05
2023-12-28T11:05
2023-12-28T11:05
липецкая область
елецкий район
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918663659_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_87e9158dbdc71295e1df21c0ae3b62f5.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Липецкая компания "Биотех" запустила технологическую линию по производству кормов для домашних животных в Елецком районе, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Первую партию корма для собак направят профессиональным заводчикам и в питомники для тестирования. Соглашение о строительстве завода было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года. Завод площадью 1,8 тысячи квадратных метров построен на участке в два гектара. Здесь будут производить до 20 тысяч тонн продукции в год. Объем инвестиций в проект составил 500 миллионов рублей. На предприятии создадут 50 рабочих мест. "Из России ушли многие производители импортных кормов, сократились поставки из-за рубежа. А спрос на качественное питание для домашних питомцев у их владельцев стабильно растет. Важно, что на новом предприятии не только создадут рабочие места для жителей области, но и помогут развивать сельское хозяйство, ведь сырье для производства кормов закупают у местных фермеров", – подчеркнул Артамонов. На заводе осуществляется полный цикл разработки продукции – от создания рецептуры до отгрузки покупателю. Все корма созданы из натуральных продуктов, в составе свежее мясо, овощи, фрукты, зерновые, жидкие и твердые жиры. Продукция будет выпускаться в различных категориях: эконом, премиум и холистик. По словам Артамонова, выпускать такую продукцию будут сразу три завода в Липецкой области. Все они разместятся в Елецком районе. "По двум другим заводам обязательства исполняются. И что еще важно – все компании планируют использовать местное фермерское сырье для выпуска натурального и качественного корма. Чтобы котикам было не только вкусно, но и полезно", - отметил Артамонов.
https://ria.ru/20231222/lipetsk-1917395791.html
елецкий район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елецкий район, игорь артамонов
Липецкая область, Елецкий район, Игорь Артамонов
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Липецкая компания "Биотех" запустила технологическую линию по производству кормов для домашних животных в Елецком районе, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Первую партию корма для собак направят профессиональным заводчикам и в питомники для тестирования. Соглашение о строительстве завода было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года. Завод площадью 1,8 тысячи квадратных метров построен на участке в два гектара. Здесь будут производить до 20 тысяч тонн продукции в год. Объем инвестиций в проект составил 500 миллионов рублей. На предприятии создадут 50 рабочих мест.
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"Из России
ушли многие производители импортных кормов, сократились поставки из-за рубежа. А спрос на качественное питание для домашних питомцев у их владельцев стабильно растет. Важно, что на новом предприятии не только создадут рабочие места для жителей области, но и помогут развивать сельское хозяйство, ведь сырье для производства кормов закупают у местных фермеров", – подчеркнул Артамонов.
На заводе осуществляется полный цикл разработки продукции – от создания рецептуры до отгрузки покупателю. Все корма созданы из натуральных продуктов, в составе свежее мясо, овощи, фрукты, зерновые, жидкие и твердые жиры. Продукция будет выпускаться в различных категориях: эконом, премиум и холистик.
По словам Артамонова, выпускать такую продукцию будут сразу три завода в Липецкой области. Все они разместятся в Елецком районе.
"По двум другим заводам обязательства исполняются. И что еще важно – все компании планируют использовать местное фермерское сырье для выпуска натурального и качественного корма. Чтобы котикам было не только вкусно, но и полезно", - отметил Артамонов.