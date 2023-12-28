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В Москве выпустили новогодние карты "Тройка" и билеты "Единый"
В Москве выпустили новогодние карты "Тройка" и билеты "Единый" - РИА Новости, 28.12.2023
В Москве выпустили новогодние карты "Тройка" и билеты "Единый"
Новогодние проездные карты "Тройка" и билеты "Единый" выпустили в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:18
2023-12-28T15:18
2023-12-28T15:18
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новогодние проездные карты "Тройка" и билеты "Единый" выпустили в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В честь наступающего Нового года мы выпустили билет "Единый" и карту "Тройка" в зимнем праздничном оформлении", - говорится в сообщении. Отмечается, что купить лимитированные билеты "Единый" можно в кассах и автоматах по продаже билетов московского метро, а карту "Тройка" - на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине.
https://ria.ru/20231227/troyka-1918454642.html
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общество, москва
В Москве выпустили новогодние карты "Тройка" и билеты "Единый"
В Москве выпустили новогодние проездные карты "Тройка" и билеты "Единый"