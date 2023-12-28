https://ria.ru/20231228/probka-1918616328.html

Глава СК поручил доложить о помощи водителям, застрявшим в пробке на Урале

Глава СК поручил доложить о помощи водителям, застрявшим в пробке на Урале - РИА Новости, 28.12.2023

Глава СК поручил доложить о помощи водителям, застрявшим в пробке на Урале

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах неоказания помощи водителям, которые более 17 часов простояли в многокилометровой пробке на трассе... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T08:52

2023-12-28T08:52

2023-12-28T08:52

происшествия

россия

свердловская область

екатеринбург

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах неоказания помощи водителям, которые более 17 часов простояли в многокилометровой пробке на трассе Пермь-Екатеринбург, сообщает пресс-служба ведомства. Утром в среду Госавтоинспекция Свердловской области сообщала об ограничении движения для всех видов транспорта на трассе "Пермь-Екатеринбург" с 285 по 342 километр из-за ненадлежащего состояния проезжей части, из-за чего на автодороге образовался затор протяженностью более 20 километров. "В средствах массовой информации распространяется информация о том, что на трассе Екатеринбург-Пермь образовался большой затор автомобилей из-за ненадлежащего состояния проезжей части, в связи с чем люди вынуждены стоять в пробке более 17 часов. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области доложить о ходе процессуальной проверки и установлении обстоятельств длительного неоказания помощи водителям и пассажирам. По данным Уральского Гидрометцентра, с ночи на 26 по ночь на 27 декабря – в Екатеринбурге выпала месячная норма осадков, высота снежного покрова достигла 25 сантиметров. Как отметили в администрации уральской столицы, побит установленный 21 год назад суточный рекорд снежных осадков.

https://ria.ru/20231227/trassa-1918481627.html

https://ria.ru/20231214/bastrykin-1915924474.html

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свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, свердловская область, екатеринбург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)