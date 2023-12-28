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Глава СК поручил доложить о помощи водителям, застрявшим в пробке на Урале - РИА Новости, 28.12.2023
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08:52 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/probka-1918616328.html
Глава СК поручил доложить о помощи водителям, застрявшим в пробке на Урале
Глава СК поручил доложить о помощи водителям, застрявшим в пробке на Урале - РИА Новости, 28.12.2023
Глава СК поручил доложить о помощи водителям, застрявшим в пробке на Урале
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах неоказания помощи водителям, которые более 17 часов простояли в многокилометровой пробке на трассе... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T08:52
2023-12-28T08:52
происшествия
россия
свердловская область
екатеринбург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах неоказания помощи водителям, которые более 17 часов простояли в многокилометровой пробке на трассе Пермь-Екатеринбург, сообщает пресс-служба ведомства. Утром в среду Госавтоинспекция Свердловской области сообщала об ограничении движения для всех видов транспорта на трассе "Пермь-Екатеринбург" с 285 по 342 километр из-за ненадлежащего состояния проезжей части, из-за чего на автодороге образовался затор протяженностью более 20 километров. "В средствах массовой информации распространяется информация о том, что на трассе Екатеринбург-Пермь образовался большой затор автомобилей из-за ненадлежащего состояния проезжей части, в связи с чем люди вынуждены стоять в пробке более 17 часов. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области доложить о ходе процессуальной проверки и установлении обстоятельств длительного неоказания помощи водителям и пассажирам. По данным Уральского Гидрометцентра, с ночи на 26 по ночь на 27 декабря – в Екатеринбурге выпала месячная норма осадков, высота снежного покрова достигла 25 сантиметров. Как отметили в администрации уральской столицы, побит установленный 21 год назад суточный рекорд снежных осадков.
https://ria.ru/20231227/trassa-1918481627.html
https://ria.ru/20231214/bastrykin-1915924474.html
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происшествия, россия, свердловская область, екатеринбург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК поручил доложить о помощи водителям, застрявшим в пробке на Урале

Главе СК доложат о помощи водителям, простоявшим в пробке на Урале 17 часов

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах неоказания помощи водителям, которые более 17 часов простояли в многокилометровой пробке на трассе Пермь-Екатеринбург, сообщает пресс-служба ведомства.
Утром в среду Госавтоинспекция Свердловской области сообщала об ограничении движения для всех видов транспорта на трассе "Пермь-Екатеринбург" с 285 по 342 километр из-за ненадлежащего состояния проезжей части, из-за чего на автодороге образовался затор протяженностью более 20 километров.
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"В средствах массовой информации распространяется информация о том, что на трассе Екатеринбург-Пермь образовался большой затор автомобилей из-за ненадлежащего состояния проезжей части, в связи с чем люди вынуждены стоять в пробке более 17 часов. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области доложить о ходе процессуальной проверки и установлении обстоятельств длительного неоказания помощи водителям и пассажирам.
По данным Уральского Гидрометцентра, с ночи на 26 по ночь на 27 декабря – в Екатеринбурге выпала месячная норма осадков, высота снежного покрова достигла 25 сантиметров. Как отметили в администрации уральской столицы, побит установленный 21 год назад суточный рекорд снежных осадков.
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ПроисшествияРоссияСвердловская областьЕкатеринбургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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