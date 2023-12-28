https://ria.ru/20231228/prevoskhodstvo-1918811268.html

"По всем позициям": украинский политик неожиданно высказался о России

"По всем позициям": украинский политик неожиданно высказался о России - РИА Новости, 28.12.2023

"По всем позициям": украинский политик неожиданно высказался о России

Российская армия превосходит украинскую как в вопросах вооружения, так и личного состава, заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T17:00

2023-12-28T17:00

2023-12-28T17:01

безопасность

россия

денис мантуров

вооруженные силы украины

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российская армия превосходит украинскую как в вопросах вооружения, так и личного состава, заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Сейчас"."У россиян есть колоссальные резервы и преимущество по всем позициям. Вот возьмите любую позицию, например, танки. У них их тысячи, а у нас около сотни, и то это танки, которые нам дали. Возьмите самолеты. У них сотни самолетов, которые могут выполнять боевые задания в небе, а мы мечтаем о пятидесяти", — признался он.Лапин также отметил, что ВСУ трудно справляться с российскими дронами, потому что у них нет необходимых систем радиоэлектронной борьбы.Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что производство и поставки вооружений для армии в 2023 году по ряду позиций увеличены в 10-12 раз, речь идет об "огромных цифрах". Он также напомнил, что объем гособоронзаказа в 2023 году вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.

https://ria.ru/20231228/gaubitsa-1918656898.html

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безопасность, россия, денис мантуров, вооруженные силы украины, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)