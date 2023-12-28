https://ria.ru/20231228/pravitelstvo-1918786959.html
Мишустин напомнил правительству, что оно работает без выходных
Мишустин напомнил правительству, что оно работает без выходных - РИА Новости, 28.12.2023
Мишустин напомнил правительству, что оно работает без выходных
Премьер-министр России Михаил Мишустин перед предстоящими праздниками напомнил кабмину про работу без выходных. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:28
2023-12-28T15:28
2023-12-28T15:49
россия
михаил мишустин
политика
правительство рф
новый год
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин перед предстоящими праздниками напомнил кабмину про работу без выходных. "Уважаемые коллеги, на что хочу обратить ваше внимание с учетом предстоящих длительных выходных и праздников. Для граждан граждан нашей страны это хорошая возможность отдохнуть, провести время с родными, близкими, набраться сил. Но напоминаю, что правительство работает без выходных", - сказал он на заседании правительства. "Прошу всех вас, как и в рабочие дни, оперативно решать все возникающие вопросы и в целом по вашим направлениям держать ситуацию на контроле", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, политика, правительство рф, новый год
Россия, Михаил Мишустин, Политика, Правительство РФ, Новый год
Мишустин напомнил правительству, что оно работает без выходных
Мишустин перед праздниками напомнил, что правительство работает без выходных
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин перед предстоящими праздниками напомнил кабмину про работу без выходных.
"Уважаемые коллеги, на что хочу обратить ваше внимание с учетом предстоящих длительных выходных и праздников. Для граждан граждан нашей страны это хорошая возможность отдохнуть, провести время с родными, близкими, набраться сил. Но напоминаю, что правительство работает без выходных", - сказал он на заседании правительства.
"Прошу всех вас, как и в рабочие дни, оперативно решать все возникающие вопросы и в целом по вашим направлениям держать ситуацию на контроле", - добавил Мишустин.
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