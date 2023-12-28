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Мишустин напомнил правительству, что оно работает без выходных - РИА Новости, 28.12.2023
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15:28 28.12.2023 (обновлено: 15:49 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/pravitelstvo-1918786959.html
Мишустин напомнил правительству, что оно работает без выходных
Мишустин напомнил правительству, что оно работает без выходных - РИА Новости, 28.12.2023
Мишустин напомнил правительству, что оно работает без выходных
Премьер-министр России Михаил Мишустин перед предстоящими праздниками напомнил кабмину про работу без выходных. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:28
2023-12-28T15:49
россия
михаил мишустин
политика
правительство рф
новый год
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин перед предстоящими праздниками напомнил кабмину про работу без выходных. "Уважаемые коллеги, на что хочу обратить ваше внимание с учетом предстоящих длительных выходных и праздников. Для граждан граждан нашей страны это хорошая возможность отдохнуть, провести время с родными, близкими, набраться сил. Но напоминаю, что правительство работает без выходных", - сказал он на заседании правительства. "Прошу всех вас, как и в рабочие дни, оперативно решать все возникающие вопросы и в целом по вашим направлениям держать ситуацию на контроле", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html
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россия, михаил мишустин, политика, правительство рф, новый год
Россия, Михаил Мишустин, Политика, Правительство РФ, Новый год
Мишустин напомнил правительству, что оно работает без выходных

Мишустин перед праздниками напомнил, что правительство работает без выходных

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин перед предстоящими праздниками напомнил кабмину про работу без выходных.
"Уважаемые коллеги, на что хочу обратить ваше внимание с учетом предстоящих длительных выходных и праздников. Для граждан граждан нашей страны это хорошая возможность отдохнуть, провести время с родными, близкими, набраться сил. Но напоминаю, что правительство работает без выходных", - сказал он на заседании правительства.
"Прошу всех вас, как и в рабочие дни, оперативно решать все возникающие вопросы и в целом по вашим направлениям держать ситуацию на контроле", - добавил Мишустин.
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