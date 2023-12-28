https://ria.ru/20231228/pravitelstvo-1918786959.html

Мишустин напомнил правительству, что оно работает без выходных

Мишустин напомнил правительству, что оно работает без выходных - РИА Новости, 28.12.2023

Мишустин напомнил правительству, что оно работает без выходных

Премьер-министр России Михаил Мишустин перед предстоящими праздниками напомнил кабмину про работу без выходных. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:28

2023-12-28T15:28

2023-12-28T15:49

россия

михаил мишустин

политика

правительство рф

новый год

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин перед предстоящими праздниками напомнил кабмину про работу без выходных. "Уважаемые коллеги, на что хочу обратить ваше внимание с учетом предстоящих длительных выходных и праздников. Для граждан граждан нашей страны это хорошая возможность отдохнуть, провести время с родными, близкими, набраться сил. Но напоминаю, что правительство работает без выходных", - сказал он на заседании правительства. "Прошу всех вас, как и в рабочие дни, оперативно решать все возникающие вопросы и в целом по вашим направлениям держать ситуацию на контроле", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, михаил мишустин, политика, правительство рф, новый год