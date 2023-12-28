https://ria.ru/20231228/pozhar-1918847197.html

В Пензе загорелся многоквартирный дом

В Пензе загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 28.12.2023

В Пензе загорелся многоквартирный дом

Многоквартирный дом горел в Пензе, из здания эвакуировали 25 человек, пострадавших нет, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T20:12

2023-12-28T20:12

2023-12-28T20:12

происшествия

жилье

пенза

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САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Многоквартирный дом горел в Пензе, из здания эвакуировали 25 человек, пострадавших нет, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о пожаре на пятом этаже многоквартирного дома на улице Антонова поступило в МЧС в 18.52 мск. "Выгорела комната на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Эвакуировано 25 человек... Причина пожара устанавливается", - сказала журналистам начальник пресс-службы главка МЧС Анна Шупилова. Она уточнила РИА Новости, что пожар потушен.

https://ria.ru/20231218/pozhar-1916576335.html

пенза

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, пенза