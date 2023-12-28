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В Пензе загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 28.12.2023
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20:12 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/pozhar-1918847197.html
В Пензе загорелся многоквартирный дом
В Пензе загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 28.12.2023
В Пензе загорелся многоквартирный дом
Многоквартирный дом горел в Пензе, из здания эвакуировали 25 человек, пострадавших нет, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T20:12
2023-12-28T20:12
происшествия
жилье
пенза
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САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Многоквартирный дом горел в Пензе, из здания эвакуировали 25 человек, пострадавших нет, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о пожаре на пятом этаже многоквартирного дома на улице Антонова поступило в МЧС в 18.52 мск. "Выгорела комната на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Эвакуировано 25 человек... Причина пожара устанавливается", - сказала журналистам начальник пресс-службы главка МЧС Анна Шупилова. Она уточнила РИА Новости, что пожар потушен.
https://ria.ru/20231218/pozhar-1916576335.html
пенза
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происшествия, жилье, пенза
Происшествия, Жилье, Пенза
В Пензе загорелся многоквартирный дом

В Пензе загорелся многоквартирный жилой дом, из здания эвакуировали 25 человек

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Многоквартирный дом горел в Пензе, из здания эвакуировали 25 человек, пострадавших нет, сообщили в региональном главке МЧС.
Сообщение о пожаре на пятом этаже многоквартирного дома на улице Антонова поступило в МЧС в 18.52 мск.
«
"Выгорела комната на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Эвакуировано 25 человек... Причина пожара устанавливается", - сказала журналистам начальник пресс-службы главка МЧС Анна Шупилова.
Она уточнила РИА Новости, что пожар потушен.
На месте пожара на Школьной улице в Санкт-Петербурге. Кадр видео очевидца
В Петербурге загорелась квартира в жилом доме, погиб человек
18 декабря, 18:55
 
ПроисшествияЖильеПенза
 
 
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