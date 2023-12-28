https://ria.ru/20231228/pozhar-1918619842.html

В Москве непотушенный окурок обернулся пожаром и гибелью человека

В Москве непотушенный окурок обернулся пожаром и гибелью человека - РИА Новости, 28.12.2023

В Москве непотушенный окурок обернулся пожаром и гибелью человека

Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы, начавшегося с непотушенного окурка, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T09:12

2023-12-28T09:12

2023-12-28T09:26

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы, начавшегося с непотушенного окурка, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Ночью в квартире жилого дома на улице Федора Полетаева произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1966 года рождения и пострадал мужчина. Он госпитализирован", - говорится в сообщении. Предварительно, причиной пожара стало "неосторожное обращение с огнем при курении". Обстоятельства случившегося выясняются в ходе проверки.

https://ria.ru/20231225/sk-1917910117.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва