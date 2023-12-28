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В Москве непотушенный окурок обернулся пожаром и гибелью человека
В Москве непотушенный окурок обернулся пожаром и гибелью человека - РИА Новости, 28.12.2023
В Москве непотушенный окурок обернулся пожаром и гибелью человека
Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы, начавшегося с непотушенного окурка, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T09:12
2023-12-28T09:12
2023-12-28T09:26
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы, начавшегося с непотушенного окурка, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Ночью в квартире жилого дома на улице Федора Полетаева произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1966 года рождения и пострадал мужчина. Он госпитализирован", - говорится в сообщении. Предварительно, причиной пожара стало "неосторожное обращение с огнем при курении". Обстоятельства случившегося выясняются в ходе проверки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве непотушенный окурок обернулся пожаром и гибелью человека
В Москве при пожаре, который начался с непотушенного окурка, погибла женщина