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В Москве непотушенный окурок обернулся пожаром и гибелью человека - РИА Новости, 28.12.2023
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09:12 28.12.2023 (обновлено: 09:26 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/pozhar-1918619842.html
В Москве непотушенный окурок обернулся пожаром и гибелью человека
В Москве непотушенный окурок обернулся пожаром и гибелью человека - РИА Новости, 28.12.2023
В Москве непотушенный окурок обернулся пожаром и гибелью человека
Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы, начавшегося с непотушенного окурка, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T09:12
2023-12-28T09:26
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы, начавшегося с непотушенного окурка, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Ночью в квартире жилого дома на улице Федора Полетаева произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1966 года рождения и пострадал мужчина. Он госпитализирован", - говорится в сообщении. Предварительно, причиной пожара стало "неосторожное обращение с огнем при курении". Обстоятельства случившегося выясняются в ходе проверки.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве непотушенный окурок обернулся пожаром и гибелью человека

В Москве при пожаре, который начался с непотушенного окурка, погибла женщина

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто пожара в квартире жилого дома в Москве. 28 декабря 2023
Место пожара в квартире жилого дома в Москве. 28 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Место пожара в квартире жилого дома в Москве. 28 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы, начавшегося с непотушенного окурка, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Ночью в квартире жилого дома на улице Федора Полетаева произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1966 года рождения и пострадал мужчина. Он госпитализирован", - говорится в сообщении.
Предварительно, причиной пожара стало "неосторожное обращение с огнем при курении". Обстоятельства случившегося выясняются в ходе проверки.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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ПроисшествияМосква
 
 
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