https://ria.ru/20231228/poteri-1918763681.html

ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Херсонском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.12.2023

ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военнослужащих, самоходную артустановку М109 Paladin производства США, две... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:27

2023-12-28T14:27

2023-12-28T14:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военнослужащих, самоходную артустановку М109 Paladin производства США, две гаубицы "Мста-Б", самоходную артустановку "Гвоздика", а также гаубицу Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате умелых действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)