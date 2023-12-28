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ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 28.12.2023 (обновлено: 14:31 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/poteri-1918763681.html
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Херсонском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.12.2023
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военнослужащих, самоходную артустановку М109 Paladin производства США, две... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:27
2023-12-28T14:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военнослужащих, самоходную артустановку М109 Paladin производства США, две гаубицы "Мста-Б", самоходную артустановку "Гвоздика", а также гаубицу Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате умелых действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Херсонском направлении

МО: ВСУ потеряли до 60 военных и установку Paladin на Херсонском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военнослужащих, самоходную артустановку М109 Paladin производства США, две гаубицы "Мста-Б", самоходную артустановку "Гвоздика", а также гаубицу Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате умелых действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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