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ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Херсонском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.12.2023
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военнослужащих, самоходную артустановку М109 Paladin производства США, две... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:27
2023-12-28T14:27
2023-12-28T14:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военнослужащих, самоходную артустановку М109 Paladin производства США, две гаубицы "Мста-Б", самоходную артустановку "Гвоздика", а также гаубицу Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате умелых действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Херсонском направлении
МО: ВСУ потеряли до 60 военных и установку Paladin на Херсонском направлении