https://ria.ru/20231228/postradavshaya-1918860768.html
При обстреле Горловки пострадала женщина
При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 28.12.2023
При обстреле Горловки пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T22:41
2023-12-28T22:41
2023-12-28T22:41
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранена мирная горловчанка", - написал Приходько.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило, что в 21.40 (совпадает с мск) ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке. Приходько позже уточнил, что украинские войска вели обстрел из РСЗО "Град", в результате чего получил повреждения корпус автомобильно-дорожного института. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Горловки пострадала женщина
Приходько: Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки со стороны ВСУ