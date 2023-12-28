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Мишустин призвал выполнить в срок поручения президента по наставничеству - РИА Новости, 28.12.2023
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19:24 28.12.2023
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Мишустин призвал выполнить в срок поручения президента по наставничеству
Мишустин призвал выполнить в срок поручения президента по наставничеству - РИА Новости, 28.12.2023
Мишустин призвал выполнить в срок поручения президента по наставничеству
Нужно своевременно выполнить все поручения президента России Владимира Путина, данные им в ходе Госсовета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T19:24
2023-12-28T19:24
общество
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Нужно своевременно выполнить все поручения президента России Владимира Путина, данные им в ходе Госсовета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Коллеги, необходимо своевременно все поручения президента, которые были даны в ходе Государственного совета, вывести на новый уровень работу по развитию наставничества в нашей стране", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ. Таким образом, по словам премьер-министра РФ, законодательно будут предусмотрены доплаты за работу наставничества на предприятиях, для этого будут разработаны поправки в трудовой кодекс, а также будет учреждена ежегодная премия "Наставник года". Возможности для стажировок студентов по программе "Профессионалитет" обеспечат в малых и средних компаниях, в том числе в сфере IT, креативных индустриях, туризме. Также возобновят подготовку мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин, это коснётся и инженерно-технических вузов. "Год, посвященный такой важной теме, подходит к концу. Ну и в дальнейшем повышение престижа профессии учителя, преподавателя, привлечение в сферу молодых людей, сохранение традиций, опыта и преемственности российской системе образования, уверен, останутся одним из главных направлений нашей деятельности, ведь от этого во многом зависит качество обучения будущего поколения граждан России, подготовке специалистов", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20231228/nastavnichestvo-1918779356.html
https://ria.ru/20231227/peredacha-1918554586.html
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общество, россия, михаил мишустин, владимир путин
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин призвал выполнить в срок поручения президента по наставничеству

Мишустин: надо своевременно выполнить поручения президента, данные на Госсовете

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле, посвященное укреплению роли педагога и наставника
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле, посвященное укреплению роли педагога и наставника - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле, посвященное укреплению роли педагога и наставника. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Нужно своевременно выполнить все поручения президента России Владимира Путина, данные им в ходе Госсовета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Коллеги, необходимо своевременно все поручения президента, которые были даны в ходе Государственного совета, вывести на новый уровень работу по развитию наставничества в нашей стране", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Доплаты за наставничество законодательно закрепят
15:16
Таким образом, по словам премьер-министра РФ, законодательно будут предусмотрены доплаты за работу наставничества на предприятиях, для этого будут разработаны поправки в трудовой кодекс, а также будет учреждена ежегодная премия "Наставник года". Возможности для стажировок студентов по программе "Профессионалитет" обеспечат в малых и средних компаниях, в том числе в сфере IT, креативных индустриях, туризме. Также возобновят подготовку мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин, это коснётся и инженерно-технических вузов.
«
"Год, посвященный такой важной теме, подходит к концу. Ну и в дальнейшем повышение престижа профессии учителя, преподавателя, привлечение в сферу молодых людей, сохранение традиций, опыта и преемственности российской системе образования, уверен, останутся одним из главных направлений нашей деятельности, ведь от этого во многом зависит качество обучения будущего поколения граждан России, подготовке специалистов", - добавил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Путин: нет ничего более эффективного, чем воспитание на собственном примере
Вчера, 19:02
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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