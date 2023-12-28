https://ria.ru/20231228/porucheniya-1918839150.html

Мишустин призвал выполнить в срок поручения президента по наставничеству

Мишустин призвал выполнить в срок поручения президента по наставничеству - РИА Новости, 28.12.2023

Мишустин призвал выполнить в срок поручения президента по наставничеству

Нужно своевременно выполнить все поручения президента России Владимира Путина, данные им в ходе Госсовета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T19:24

2023-12-28T19:24

2023-12-28T19:24

общество

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Нужно своевременно выполнить все поручения президента России Владимира Путина, данные им в ходе Госсовета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Коллеги, необходимо своевременно все поручения президента, которые были даны в ходе Государственного совета, вывести на новый уровень работу по развитию наставничества в нашей стране", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ. Таким образом, по словам премьер-министра РФ, законодательно будут предусмотрены доплаты за работу наставничества на предприятиях, для этого будут разработаны поправки в трудовой кодекс, а также будет учреждена ежегодная премия "Наставник года". Возможности для стажировок студентов по программе "Профессионалитет" обеспечат в малых и средних компаниях, в том числе в сфере IT, креативных индустриях, туризме. Также возобновят подготовку мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин, это коснётся и инженерно-технических вузов. "Год, посвященный такой важной теме, подходит к концу. Ну и в дальнейшем повышение престижа профессии учителя, преподавателя, привлечение в сферу молодых людей, сохранение традиций, опыта и преемственности российской системе образования, уверен, останутся одним из главных направлений нашей деятельности, ведь от этого во многом зависит качество обучения будущего поколения граждан России, подготовке специалистов", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20231228/nastavnichestvo-1918779356.html

https://ria.ru/20231227/peredacha-1918554586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, михаил мишустин, владимир путин