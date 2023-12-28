Мишустин призвал выполнить в срок поручения президента по наставничеству
Мишустин: надо своевременно выполнить поручения президента, данные на Госсовете
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле, посвященное укреплению роли педагога и наставника
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле, посвященное укреплению роли педагога и наставника. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Нужно своевременно выполнить все поручения президента России Владимира Путина, данные им в ходе Госсовета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"Коллеги, необходимо своевременно все поручения президента, которые были даны в ходе Государственного совета, вывести на новый уровень работу по развитию наставничества в нашей стране", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
Таким образом, по словам премьер-министра РФ, законодательно будут предусмотрены доплаты за работу наставничества на предприятиях, для этого будут разработаны поправки в трудовой кодекс, а также будет учреждена ежегодная премия "Наставник года". Возможности для стажировок студентов по программе "Профессионалитет" обеспечат в малых и средних компаниях, в том числе в сфере IT, креативных индустриях, туризме. Также возобновят подготовку мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин, это коснётся и инженерно-технических вузов.
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"Год, посвященный такой важной теме, подходит к концу. Ну и в дальнейшем повышение престижа профессии учителя, преподавателя, привлечение в сферу молодых людей, сохранение традиций, опыта и преемственности российской системе образования, уверен, останутся одним из главных направлений нашей деятельности, ведь от этого во многом зависит качество обучения будущего поколения граждан России, подготовке специалистов", - добавил Мишустин.