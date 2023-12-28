Рейтинг@Mail.ru
Кравцов: денежные поощрения классным руководителям выплачиваются без сбоев - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:51 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/pooschrenie-1918704007.html
Кравцов: денежные поощрения классным руководителям выплачиваются без сбоев
Кравцов: денежные поощрения классным руководителям выплачиваются без сбоев - РИА Новости, 28.12.2023
Кравцов: денежные поощрения классным руководителям выплачиваются без сбоев
Денежные поощрения за классное руководство выплачиваются без сбоев и в срок, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:51
2023-12-28T11:51
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917419944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9e3d31cead6d53a99d8c41c7e363d83.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Денежные поощрения за классное руководство выплачиваются без сбоев и в срок, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Что касается денежных поощрений за классное руководство, они выплачиваются без сбоев, своевременно как в школах, так и в колледжах кураторам групп", - сказал Кравцов в ходе заседания Государственного совета. По словам министра, недавние поправки в закон об образовании значительно усилили правовую защиту педагогов, в законе больше нет такого понятия, как образовательная услуга. В результате этого педагогические специальности вышли на второе по популярности место, конкурс на них в среднем составил 11 человек на место.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917419944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_095f1bed66a7254bf5a7f4d9d7ef8d48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей кравцов
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов

Кравцов: денежные поощрения классным руководителям выплачиваются без сбоев

© МинпросвещенияСергей Кравцов на Всероссийском форуме учителей истории
Сергей Кравцов на Всероссийском форуме учителей истории
© Минпросвещения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Денежные поощрения за классное руководство выплачиваются без сбоев и в срок, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
"Что касается денежных поощрений за классное руководство, они выплачиваются без сбоев, своевременно как в школах, так и в колледжах кураторам групп", - сказал Кравцов в ходе заседания Государственного совета.
По словам министра, недавние поправки в закон об образовании значительно усилили правовую защиту педагогов, в законе больше нет такого понятия, как образовательная услуга. В результате этого педагогические специальности вышли на второе по популярности место, конкурс на них в среднем составил 11 человек на место.
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала