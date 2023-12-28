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Кравцов: денежные поощрения классным руководителям выплачиваются без сбоев

Кравцов: денежные поощрения классным руководителям выплачиваются без сбоев - РИА Новости, 28.12.2023

Кравцов: денежные поощрения классным руководителям выплачиваются без сбоев

Денежные поощрения за классное руководство выплачиваются без сбоев и в срок, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:51

2023-12-28T11:51

2023-12-28T11:51

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Денежные поощрения за классное руководство выплачиваются без сбоев и в срок, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Что касается денежных поощрений за классное руководство, они выплачиваются без сбоев, своевременно как в школах, так и в колледжах кураторам групп", - сказал Кравцов в ходе заседания Государственного совета. По словам министра, недавние поправки в закон об образовании значительно усилили правовую защиту педагогов, в законе больше нет такого понятия, как образовательная услуга. В результате этого педагогические специальности вышли на второе по популярности место, конкурс на них в среднем составил 11 человек на место.

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2023

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общество, сергей кравцов