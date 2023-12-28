https://ria.ru/20231228/pokushenie-1918795421.html

Птицефабрика под Воронежем подтвердила данные о покушении на директора

Птицефабрика под Воронежем подтвердила данные о покушении на директора - РИА Новости, 28.12.2023

Птицефабрика под Воронежем подтвердила данные о покушении на директора

Птицефабрика "Третьяковская" Воронежской области подтвердила появившуюся в ряде СМИ информацию о покушении на директора предприятия Геннадия Ширяева. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:46

2023-12-28T15:46

2023-12-28T15:55

воронежская область

борисоглебский городской округ

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 28 дек - РИА Новости. Птицефабрика "Третьяковская" Воронежской области подтвердила появившуюся в ряде СМИ информацию о покушении на директора предприятия Геннадия Ширяева. Информация о покушении на владельца птицефабрики Ширяева появилась днем в четверг в ряде Telegram-каналов, в том числе ВЧК-ОГПУ, Shot и Mash. По данным каналов, вечером 27 декабря неизвестные на территории Борисоглебского городского округа стреляли по машине предпринимателя. "Информацию (о покушении) подтверждаем, но комментариев никаких нет <...> Директор не пострадал", - сказал РИА Новости представитель предприятия. Он добавил, что все производства - и птицефабрика, и маслозавод - работают в штатном режиме. Федеральная антимонопольная служба 26 декабря сообщала, что в Воронежской области выявлено "единовременное повышение цен на куриные яйца". В сговоре, как выяснила ФАС, участвовали четыре местных производителя, в том числе "Птицефабрика Третьяковская". По данным антимонопольной службы, в октябре 2023 года компании "допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 16% до 37% на куриные яйца в сравнении с сентябрем".

https://ria.ru/20231225/tailand-1918009547.html

https://ria.ru/20231205/pokushenie-1913984207.html

воронежская область

борисоглебский городской округ

воронеж

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воронежская область, борисоглебский городской округ, федеральная антимонопольная служба (фас россии), воронеж