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Врач опроверг популярный миф о том, как спастись от похмелья - РИА Новости, 28.12.2023
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12:16 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/pokhmele-1918714596.html
Врач опроверг популярный миф о том, как спастись от похмелья
Врач опроверг популярный миф о том, как спастись от похмелья - РИА Новости, 28.12.2023
Врач опроверг популярный миф о том, как спастись от похмелья
Сливочное масло, сорбенты и жирная пища не спасут от негативного влияния алкоголя, это расхожее заблуждение, также не стоит думать, что порция алкоголя облегчит РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:16
2023-12-28T12:16
андрей тяжельников
новый год
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сливочное масло, сорбенты и жирная пища не спасут от негативного влияния алкоголя, это расхожее заблуждение, также не стоит думать, что порция алкоголя облегчит похмелье, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. "Еще раз хотелось бы сказать про вот эти все приготовления, когда я съем активированный уголь, сливочное масло, сорбенты, жирную пищу - и таким образом не будет негативного влияния от воздействия алкоголя. Все-таки это довольно расхожее заблуждение. Для того чтобы приостановить влияние алкоголя или уменьшить, нужно съесть такое количество жирной пищи, что само по себе уже будет вредить организму. Конечно же, этим ни в коем случае не стоит злоупотреблять", - сказал Тяжельников во время пресс-конференции "Здоровый Новый год: советы от ведущих врачей депздрава Москвы". По словам специалиста, похмелье не облегчит новая порция алкоголя. "Когда у человека утром возникает похмелье, естественно, ни в коем случае не нужно выбивать клин клином. Не нужно думать, что алкоголь в данном случае может облегчить состояние, он может еще сильнее усугубить интоксикацию", - сообщил врач. Он посоветовал утром после новогодней ночи употреблять как можно больше чистой воды для того, чтобы минимизировать последствия.
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Влада Копылова
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РИА Новости
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96
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353
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андрей тяжельников, новый год, здоровье - общество
Андрей Тяжельников, Новый год, Здоровье - Общество
Врач опроверг популярный миф о том, как спастись от похмелья

Врач: масло и сорбент не спасут от влияния алкоголя, это расхожее заблуждение

© iStock.com / mediaphotosУтро после вечеринки
Утро после вечеринки - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© iStock.com / mediaphotos
Утро после вечеринки. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сливочное масло, сорбенты и жирная пища не спасут от негативного влияния алкоголя, это расхожее заблуждение, также не стоит думать, что порция алкоголя облегчит похмелье, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Еще раз хотелось бы сказать про вот эти все приготовления, когда я съем активированный уголь, сливочное масло, сорбенты, жирную пищу - и таким образом не будет негативного влияния от воздействия алкоголя. Все-таки это довольно расхожее заблуждение. Для того чтобы приостановить влияние алкоголя или уменьшить, нужно съесть такое количество жирной пищи, что само по себе уже будет вредить организму. Конечно же, этим ни в коем случае не стоит злоупотреблять", - сказал Тяжельников во время пресс-конференции "Здоровый Новый год: советы от ведущих врачей депздрава Москвы".
По словам специалиста, похмелье не облегчит новая порция алкоголя. "Когда у человека утром возникает похмелье, естественно, ни в коем случае не нужно выбивать клин клином. Не нужно думать, что алкоголь в данном случае может облегчить состояние, он может еще сильнее усугубить интоксикацию", - сообщил врач.
Он посоветовал утром после новогодней ночи употреблять как можно больше чистой воды для того, чтобы минимизировать последствия.
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