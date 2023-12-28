https://ria.ru/20231228/pogoda-1918777280.html
Синоптик рассказал о температурных рекордах года
Синоптик рассказал о температурных рекордах года - РИА Новости, 28.12.2023
Синоптик рассказал о температурных рекордах года
Более тысячи рекордов погоды побито в России за год, причем рекордов максимальной температуры было почти в шесть раз больше, чем минимальной, это свидетельство... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:09
2023-12-28T15:09
2023-12-28T15:09
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
новый год
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более тысячи рекордов погоды побито в России за год, причем рекордов максимальной температуры было почти в шесть раз больше, чем минимальной, это свидетельство потепления климата, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Много рекордов было - 1043 рекорда... 840 рекордов максимальной температуры и 139 - минимальной, ещё 63 рекорда по количеству осадков. То есть разброс существует, но все-таки превалируют максимальные температуры, это характеристика глобального потепления", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.По его словам, практически со стопроцентной вероятностью 2023 год в мире станет самым тёплым за всю историю наблюдений.
https://ria.ru/20231226/davlenie-1918080232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, новый год
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Новый год
Синоптик рассказал о температурных рекордах года
Вильфанд заявил, что в 2023 году в России побито более тысячи рекордов погоды