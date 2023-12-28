https://ria.ru/20231228/pogoda-1918613381.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 28.12.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Небольшой снег утром и не выше минус 1° ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T08:18

2023-12-28T08:18

2023-12-28T08:19

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Небольшой снег утром и не выше минус 1° ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Утром в столичном регионе в тылу циклона еще кое-где не обойдется без небольшого снега, а вот в дневные часы инициатива в атмосфере станет переходить к гребню антициклона, благодаря чему постепенно распогодится. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха днем в мегаполисе минус 1° - минус 3°, по области минус 1° - минус 6°", - рассказал Тишковец. По его словам, ветер ожидается северо-западный, западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евгений тишковец