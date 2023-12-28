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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 28.12.2023
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08:18 28.12.2023 (обновлено: 08:19 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/pogoda-1918613381.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 28.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Небольшой снег утром и не выше минус 1° ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T08:18
2023-12-28T08:19
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Небольшой снег утром и не выше минус 1° ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Утром в столичном регионе в тылу циклона еще кое-где не обойдется без небольшого снега, а вот в дневные часы инициатива в атмосфере станет переходить к гребню антициклона, благодаря чему постепенно распогодится. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха днем в мегаполисе минус 1° - минус 3°, по области минус 1° - минус 6°", - рассказал Тишковец. По его словам, ветер ожидается северо-западный, западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.
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москва, евгений тишковец
Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в четверг

В Москве в четверг ожидаются снег и температура около минус одного градуса

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Снегопад в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Небольшой снег утром и не выше минус 1° ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Утром в столичном регионе в тылу циклона еще кое-где не обойдется без небольшого снега, а вот в дневные часы инициатива в атмосфере станет переходить к гребню антициклона, благодаря чему постепенно распогодится. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха днем в мегаполисе минус 1° - минус 3°, по области минус 1° - минус 6°", - рассказал Тишковец.
По его словам, ветер ожидается северо-западный, западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.
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