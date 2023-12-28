https://ria.ru/20231228/pogoda-1918612895.html

Москвичей предупредили о резком похолодании

Москвичей предупредили о резком похолодании - РИА Новости, 28.12.2023

Москвичей предупредили о резком похолодании

После оттепели в пятницу и субботу в Москве резко похолодает, в новогоднюю ночь ожидается без осадков и не теплее минус девяти - минус 14 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T08:09

2023-12-28T08:09

2023-12-28T08:30

москва

новый год

погода

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. После оттепели в пятницу и субботу в Москве резко похолодает, в новогоднюю ночь ожидается без осадков и не теплее минус девяти - минус 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что 29 и 30 декабря в столице ожидается оттепель."Что касается 31 декабря, то начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый зарядами снега, причем, если там в утренние часы еще будет около нуля столбик термометра болтаться, то днем уже ожидается понижение до минус двух - минус четырех, а вечером "свалимся" до минус восьми градусов. В новогоднюю ночь с выходом гребня антициклона распогодится, облака начнут редеть, снег прекратится и мороз окрепнет - "самое теплое" значение до минус девяти - минус 14 градусов", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что может стать даже холоднее на несколько градусов."Первый январский день будет солнечным и "самое теплое" - минус семь - минус 12, а может быть холоднее", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20231228/pogoda-1918613381.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, новый год, погода