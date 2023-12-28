Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о резком похолодании - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:09 28.12.2023 (обновлено: 08:30 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/pogoda-1918612895.html
Москвичей предупредили о резком похолодании
Москвичей предупредили о резком похолодании - РИА Новости, 28.12.2023
Москвичей предупредили о резком похолодании
После оттепели в пятницу и субботу в Москве резко похолодает, в новогоднюю ночь ожидается без осадков и не теплее минус девяти - минус 14 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T08:09
2023-12-28T08:30
москва
новый год
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917286714_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_a78b70ebb6d34ada983519a26b6bac01.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. После оттепели в пятницу и субботу в Москве резко похолодает, в новогоднюю ночь ожидается без осадков и не теплее минус девяти - минус 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что 29 и 30 декабря в столице ожидается оттепель."Что касается 31 декабря, то начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый зарядами снега, причем, если там в утренние часы еще будет около нуля столбик термометра болтаться, то днем уже ожидается понижение до минус двух - минус четырех, а вечером "свалимся" до минус восьми градусов. В новогоднюю ночь с выходом гребня антициклона распогодится, облака начнут редеть, снег прекратится и мороз окрепнет - "самое теплое" значение до минус девяти - минус 14 градусов", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что может стать даже холоднее на несколько градусов."Первый январский день будет солнечным и "самое теплое" - минус семь - минус 12, а может быть холоднее", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20231228/pogoda-1918613381.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917286714_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_6b2b5b36c125436ca6a55e9259585961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, новый год, погода
Москва, Новый год, Погода
Москвичей предупредили о резком похолодании

В Москве в новогоднюю ночь ожидаются заморозки до минус 14 градусов

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкНовогодняя елка в Москве
Новогодняя елка в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в медиабанк
Новогодняя елка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. После оттепели в пятницу и субботу в Москве резко похолодает, в новогоднюю ночь ожидается без осадков и не теплее минус девяти - минус 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что 29 и 30 декабря в столице ожидается оттепель.
"Что касается 31 декабря, то начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый зарядами снега, причем, если там в утренние часы еще будет около нуля столбик термометра болтаться, то днем уже ожидается понижение до минус двух - минус четырех, а вечером "свалимся" до минус восьми градусов. В новогоднюю ночь с выходом гребня антициклона распогодится, облака начнут редеть, снег прекратится и мороз окрепнет - "самое теплое" значение до минус девяти - минус 14 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что может стать даже холоднее на несколько градусов.
"Первый январский день будет солнечным и "самое теплое" - минус семь - минус 12, а может быть холоднее", - добавил метеоролог.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
08:18
 
МоскваНовый годПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала