https://ria.ru/20231228/pogoda-1918612895.html
Москвичей предупредили о резком похолодании
Москвичей предупредили о резком похолодании - РИА Новости, 28.12.2023
Москвичей предупредили о резком похолодании
После оттепели в пятницу и субботу в Москве резко похолодает, в новогоднюю ночь ожидается без осадков и не теплее минус девяти - минус 14 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T08:09
2023-12-28T08:09
2023-12-28T08:30
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. После оттепели в пятницу и субботу в Москве резко похолодает, в новогоднюю ночь ожидается без осадков и не теплее минус девяти - минус 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что 29 и 30 декабря в столице ожидается оттепель."Что касается 31 декабря, то начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый зарядами снега, причем, если там в утренние часы еще будет около нуля столбик термометра болтаться, то днем уже ожидается понижение до минус двух - минус четырех, а вечером "свалимся" до минус восьми градусов. В новогоднюю ночь с выходом гребня антициклона распогодится, облака начнут редеть, снег прекратится и мороз окрепнет - "самое теплое" значение до минус девяти - минус 14 градусов", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что может стать даже холоднее на несколько градусов."Первый январский день будет солнечным и "самое теплое" - минус семь - минус 12, а может быть холоднее", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20231228/pogoda-1918613381.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, новый год, погода
Москва, Новый год, Погода
Москвичей предупредили о резком похолодании
В Москве в новогоднюю ночь ожидаются заморозки до минус 14 градусов