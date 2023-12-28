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Российские военные привезли подарки в подшефное детское учреждение - РИА Новости, 28.12.2023
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06:50 28.12.2023
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Российские военные привезли подарки в подшефное детское учреждение
Российские военные привезли подарки в подшефное детское учреждение - РИА Новости, 28.12.2023
Российские военные привезли подарки в подшефное детское учреждение
Военные автоинспекторы группировки войск "Центр" привезли новогодние подарки в подшефное детское учреждение в зоне спецоперации, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T06:50
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россия
новый год
новосибирская область
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Военные автоинспекторы группировки войск "Центр" привезли новогодние подарки в подшефное детское учреждение в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие сводного отряда военной автомобильной инспекции Центрального военного округа в канун подготовки к празднованию Нового года посетили подшефное детское социальное учреждение в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что военнослужащие поздравили воспитанников и администрацию учреждения с наступающим Новым годом и передали сладкие наборы, собранные жителями Новосибирской области. "Больше всего поддержка нужна нашим детям - чужих детей не бывает. По их лицам и глазам видно, что для них очень важно ощущать предновогоднее настроение. Предновогоднее время – это время чудес и подарков", - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным "Скала". В министерстве обороны добавили, что после завершения мероприятия дети передали военнослужащим группировки "Центр" письма и новогодние открытки, пожелав бойцам беречь себя и товарищей, а также поздравили их с наступающим Новым годом.
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россия, новый год, новосибирская область
Россия, Новый год, Новосибирская область
Российские военные привезли подарки в подшефное детское учреждение

Российские военные привезли подарки в подшефное детское учреждение в зоне СВО

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкШапка российского военнослужащего
Шапка российского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Шапка российского военнослужащего. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Военные автоинспекторы группировки войск "Центр" привезли новогодние подарки в подшефное детское учреждение в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Военнослужащие сводного отряда военной автомобильной инспекции Центрального военного округа в канун подготовки к празднованию Нового года посетили подшефное детское социальное учреждение в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
Там добавили, что военнослужащие поздравили воспитанников и администрацию учреждения с наступающим Новым годом и передали сладкие наборы, собранные жителями Новосибирской области.
"Больше всего поддержка нужна нашим детям - чужих детей не бывает. По их лицам и глазам видно, что для них очень важно ощущать предновогоднее настроение. Предновогоднее время – это время чудес и подарков", - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным "Скала".
В министерстве обороны добавили, что после завершения мероприятия дети передали военнослужащим группировки "Центр" письма и новогодние открытки, пожелав бойцам беречь себя и товарищей, а также поздравили их с наступающим Новым годом.
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