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"Почта России" запустила систему для контроля доставки пенсий и соцвыплат - РИА Новости, 28.12.2023
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03:32 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/pochta_rossii-1918599478.html
"Почта России" запустила систему для контроля доставки пенсий и соцвыплат
"Почта России" запустила систему для контроля доставки пенсий и соцвыплат - РИА Новости, 28.12.2023
"Почта России" запустила систему для контроля доставки пенсий и соцвыплат
"Почта России" внедрила новую информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат, позволяющую отслеживать данный процесс в режиме реального РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T03:32
2023-12-28T03:32
почта россии
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Почта России" внедрила новую информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат, позволяющую отслеживать данный процесс в режиме реального времени, сообщили в пресс-службе компании. "Почта запустила информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать процесс на всех этапах и при необходимости оперативно его корректировать", - говорится в сообщении. Так, в режиме онлайн система проверяет, сколько раз и когда к клиенту приходил почтальон, как его зовут, смог ли он вручить адресату пенсию или социальное пособие. "Если нет, в системе отражается причина. Получателям, которых не оказалось дома, Почта назначает повторную доставку и контролирует ее ежедневно", - отмечается в релизе. Система помогает выстроить график так, чтобы почтальоны могли доставлять все ежемесячные выплаты, положенные клиенту, в один определенный день. Кроме того, многие отчеты и сопроводительные реестры хранятся теперь исключительно в электронном виде в новой информационной системе. "На выплатных поручениях теперь нет повторяющегося текста - это позволило уменьшить их формат, сохранив при этом размер шрифта и выделив на бланке самое главное для получателя", - заключили в компании.
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почта россии, общество
Почта России, Общество
"Почта России" запустила систему для контроля доставки пенсий и соцвыплат

"Почта России" внедрила информсистему для контроля доставки пенсий и соцвыплат

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип в отделении "Почты России"
Логотип в отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип в отделении "Почты России". Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Почта России" внедрила новую информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат, позволяющую отслеживать данный процесс в режиме реального времени, сообщили в пресс-службе компании.
«
"Почта запустила информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать процесс на всех этапах и при необходимости оперативно его корректировать", - говорится в сообщении.
Так, в режиме онлайн система проверяет, сколько раз и когда к клиенту приходил почтальон, как его зовут, смог ли он вручить адресату пенсию или социальное пособие. "Если нет, в системе отражается причина. Получателям, которых не оказалось дома, Почта назначает повторную доставку и контролирует ее ежедневно", - отмечается в релизе. Система помогает выстроить график так, чтобы почтальоны могли доставлять все ежемесячные выплаты, положенные клиенту, в один определенный день.
Кроме того, многие отчеты и сопроводительные реестры хранятся теперь исключительно в электронном виде в новой информационной системе. "На выплатных поручениях теперь нет повторяющегося текста - это позволило уменьшить их формат, сохранив при этом размер шрифта и выделив на бланке самое главное для получателя", - заключили в компании.
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