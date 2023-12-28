https://ria.ru/20231228/pochta_rossii-1918599478.html
"Почта России" запустила систему для контроля доставки пенсий и соцвыплат
"Почта России" запустила систему для контроля доставки пенсий и соцвыплат - РИА Новости, 28.12.2023
"Почта России" запустила систему для контроля доставки пенсий и соцвыплат
"Почта России" внедрила новую информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат, позволяющую отслеживать данный процесс в режиме реального РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T03:32
2023-12-28T03:32
2023-12-28T03:32
почта россии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155578/98/1555789886_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_eb72cc73e3ea1cc5c98c5b18ef599a66.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Почта России" внедрила новую информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат, позволяющую отслеживать данный процесс в режиме реального времени, сообщили в пресс-службе компании. "Почта запустила информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать процесс на всех этапах и при необходимости оперативно его корректировать", - говорится в сообщении. Так, в режиме онлайн система проверяет, сколько раз и когда к клиенту приходил почтальон, как его зовут, смог ли он вручить адресату пенсию или социальное пособие. "Если нет, в системе отражается причина. Получателям, которых не оказалось дома, Почта назначает повторную доставку и контролирует ее ежедневно", - отмечается в релизе. Система помогает выстроить график так, чтобы почтальоны могли доставлять все ежемесячные выплаты, положенные клиенту, в один определенный день. Кроме того, многие отчеты и сопроводительные реестры хранятся теперь исключительно в электронном виде в новой информационной системе. "На выплатных поручениях теперь нет повторяющегося текста - это позволило уменьшить их формат, сохранив при этом размер шрифта и выделив на бланке самое главное для получателя", - заключили в компании.
https://ria.ru/20231218/pochta-1916412495.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155578/98/1555789886_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_5caaa00d2bc2f3dcefc64c8deaad8305.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
почта россии, общество
"Почта России" запустила систему для контроля доставки пенсий и соцвыплат
"Почта России" внедрила информсистему для контроля доставки пенсий и соцвыплат
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Почта России" внедрила новую информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат, позволяющую отслеживать данный процесс в режиме реального времени, сообщили в пресс-службе компании.
«
"Почта запустила информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать процесс на всех этапах и при необходимости оперативно его корректировать", - говорится в сообщении.
Так, в режиме онлайн система проверяет, сколько раз и когда к клиенту приходил почтальон, как его зовут, смог ли он вручить адресату пенсию или социальное пособие. "Если нет, в системе отражается причина. Получателям, которых не оказалось дома, Почта назначает повторную доставку и контролирует ее ежедневно", - отмечается в релизе. Система помогает выстроить график так, чтобы почтальоны могли доставлять все ежемесячные выплаты, положенные клиенту, в один определенный день.
Кроме того, многие отчеты и сопроводительные реестры хранятся теперь исключительно в электронном виде в новой информационной системе. "На выплатных поручениях теперь нет повторяющегося текста - это позволило уменьшить их формат, сохранив при этом размер шрифта и выделив на бланке самое главное для получателя", - заключили в компании.
В "Почте России" рассказали об использовании ИИ в работе