https://ria.ru/20231228/pochta_rossii-1918599478.html

"Почта России" запустила систему для контроля доставки пенсий и соцвыплат

"Почта России" запустила систему для контроля доставки пенсий и соцвыплат - РИА Новости, 28.12.2023

"Почта России" запустила систему для контроля доставки пенсий и соцвыплат

"Почта России" внедрила новую информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат, позволяющую отслеживать данный процесс в режиме реального РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T03:32

2023-12-28T03:32

2023-12-28T03:32

почта россии

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Почта России" внедрила новую информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат, позволяющую отслеживать данный процесс в режиме реального времени, сообщили в пресс-службе компании. "Почта запустила информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать процесс на всех этапах и при необходимости оперативно его корректировать", - говорится в сообщении. Так, в режиме онлайн система проверяет, сколько раз и когда к клиенту приходил почтальон, как его зовут, смог ли он вручить адресату пенсию или социальное пособие. "Если нет, в системе отражается причина. Получателям, которых не оказалось дома, Почта назначает повторную доставку и контролирует ее ежедневно", - отмечается в релизе. Система помогает выстроить график так, чтобы почтальоны могли доставлять все ежемесячные выплаты, положенные клиенту, в один определенный день. Кроме того, многие отчеты и сопроводительные реестры хранятся теперь исключительно в электронном виде в новой информационной системе. "На выплатных поручениях теперь нет повторяющегося текста - это позволило уменьшить их формат, сохранив при этом размер шрифта и выделив на бланке самое главное для получателя", - заключили в компании.

https://ria.ru/20231218/pochta-1916412495.html

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почта россии, общество