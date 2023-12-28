https://ria.ru/20231228/pisma-1918780553.html

Школьники Алтайского края передали письма участникам спецоперации

Школьники Алтайского края передали письма участникам спецоперации - РИА Новости, 28.12.2023

Школьники Алтайского края передали письма участникам спецоперации

Школьники Панкрушихинского района Алтайского края передали более 100 писем участникам спецоперации, ребята также помогли взрослым упаковать посылки солдатам,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:21

2023-12-28T15:21

2023-12-28T15:21

надежные люди

алтайский край

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БАРНАУЛ, 28 дек - РИА Новости. Школьники Панкрушихинского района Алтайского края передали более 100 писем участникам спецоперации, ребята также помогли взрослым упаковать посылки солдатам, сообщает пресс-служба регионального министерства соцзащиты. "Социальные учреждения Алтайского края продолжают активное участие в благотворительных сборах и оказывают всестороннюю поддержку семьям. В Панкрушихинском районе в филиале комплексного центра продолжают формирование посылок для отправки в зону проведения специальной военной операции", - говорится у сообщении. Перед Новым годом учреждение посетили ученики средней школы – активные участники всероссийской военно-патриотической акции "Письмо солдату". "Ребята передали более 100 писем со словами поддержки и поздравлениями с Новым годом! Учащиеся 4в класса… приняли участие в формировании посылок с вязаными теплыми носками", - отмечает пресс-служба. Ребята помогли упаковать письма и подарки в посылки и в каждый пакет вложили логотип "Своих не бросаем!".

https://ria.ru/20231228/artek-1918650854.html

алтайский край

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алтайский край