https://ria.ru/20231228/pisma-1918780553.html
Школьники Алтайского края передали письма участникам спецоперации
Школьники Алтайского края передали письма участникам спецоперации - РИА Новости, 28.12.2023
Школьники Алтайского края передали письма участникам спецоперации
Школьники Панкрушихинского района Алтайского края передали более 100 писем участникам спецоперации, ребята также помогли взрослым упаковать посылки солдатам,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:21
2023-12-28T15:21
2023-12-28T15:21
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БАРНАУЛ, 28 дек - РИА Новости. Школьники Панкрушихинского района Алтайского края передали более 100 писем участникам спецоперации, ребята также помогли взрослым упаковать посылки солдатам, сообщает пресс-служба регионального министерства соцзащиты. "Социальные учреждения Алтайского края продолжают активное участие в благотворительных сборах и оказывают всестороннюю поддержку семьям. В Панкрушихинском районе в филиале комплексного центра продолжают формирование посылок для отправки в зону проведения специальной военной операции", - говорится у сообщении. Перед Новым годом учреждение посетили ученики средней школы – активные участники всероссийской военно-патриотической акции "Письмо солдату". "Ребята передали более 100 писем со словами поддержки и поздравлениями с Новым годом! Учащиеся 4в класса… приняли участие в формировании посылок с вязаными теплыми носками", - отмечает пресс-служба. Ребята помогли упаковать письма и подарки в посылки и в каждый пакет вложили логотип "Своих не бросаем!".
https://ria.ru/20231228/artek-1918650854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край
Надежные люди, Алтайский край
Школьники Алтайского края передали письма участникам спецоперации
Школьники Панкрушихинского района Алтая передали более 100 писем участникам СВО
БАРНАУЛ, 28 дек - РИА Новости. Школьники Панкрушихинского района Алтайского края передали более 100 писем участникам спецоперации, ребята также помогли взрослым упаковать посылки солдатам, сообщает пресс-служба регионального министерства соцзащиты.
"Социальные учреждения Алтайского края продолжают активное участие в благотворительных сборах и оказывают всестороннюю поддержку семьям. В Панкрушихинском районе в филиале комплексного центра продолжают формирование посылок для отправки в зону проведения специальной военной операции", - говорится у сообщении.
Перед Новым годом учреждение посетили ученики средней школы – активные участники всероссийской военно-патриотической акции "Письмо солдату".
"Ребята передали более 100 писем со словами поддержки и поздравлениями с Новым годом! Учащиеся 4в класса… приняли участие в формировании посылок с вязаными теплыми носками", - отмечает пресс-служба.
Ребята помогли упаковать письма и подарки в посылки и в каждый пакет вложили логотип "Своих не бросаем!".
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