Рейтинг@Mail.ru
Школьники Алтайского края передали письма участникам спецоперации - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
15:21 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/pisma-1918780553.html
Школьники Алтайского края передали письма участникам спецоперации
Школьники Алтайского края передали письма участникам спецоперации - РИА Новости, 28.12.2023
Школьники Алтайского края передали письма участникам спецоперации
Школьники Панкрушихинского района Алтайского края передали более 100 писем участникам спецоперации, ребята также помогли взрослым упаковать посылки солдатам,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:21
2023-12-28T15:21
надежные люди
алтайский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918662278_0:17:1601:917_1920x0_80_0_0_3f376756889f32b7faf0c972d93b54c6.jpg
БАРНАУЛ, 28 дек - РИА Новости. Школьники Панкрушихинского района Алтайского края передали более 100 писем участникам спецоперации, ребята также помогли взрослым упаковать посылки солдатам, сообщает пресс-служба регионального министерства соцзащиты. "Социальные учреждения Алтайского края продолжают активное участие в благотворительных сборах и оказывают всестороннюю поддержку семьям. В Панкрушихинском районе в филиале комплексного центра продолжают формирование посылок для отправки в зону проведения специальной военной операции", - говорится у сообщении. Перед Новым годом учреждение посетили ученики средней школы – активные участники всероссийской военно-патриотической акции "Письмо солдату". "Ребята передали более 100 писем со словами поддержки и поздравлениями с Новым годом! Учащиеся 4в класса… приняли участие в формировании посылок с вязаными теплыми носками", - отмечает пресс-служба. Ребята помогли упаковать письма и подарки в посылки и в каждый пакет вложили логотип "Своих не бросаем!".
https://ria.ru/20231228/artek-1918650854.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918662278_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_7c6f20503357e0626d6580f11c195474.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край
Надежные люди, Алтайский край
Школьники Алтайского края передали письма участникам спецоперации

Школьники Панкрушихинского района Алтая передали более 100 писем участникам СВО

© Фото : Пресс-службы минсоцзащиты Алтайского края Письма солдатам, которые написали школьники Алтайского края
Письма солдатам, которые написали школьники Алтайского края - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Фото : Пресс-службы минсоцзащиты Алтайского края
Письма солдатам, которые написали школьники Алтайского края
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 28 дек - РИА Новости. Школьники Панкрушихинского района Алтайского края передали более 100 писем участникам спецоперации, ребята также помогли взрослым упаковать посылки солдатам, сообщает пресс-служба регионального министерства соцзащиты.
"Социальные учреждения Алтайского края продолжают активное участие в благотворительных сборах и оказывают всестороннюю поддержку семьям. В Панкрушихинском районе в филиале комплексного центра продолжают формирование посылок для отправки в зону проведения специальной военной операции", - говорится у сообщении.
Перед Новым годом учреждение посетили ученики средней школы – активные участники всероссийской военно-патриотической акции "Письмо солдату".
"Ребята передали более 100 писем со словами поддержки и поздравлениями с Новым годом! Учащиеся 4в класса… приняли участие в формировании посылок с вязаными теплыми носками", - отмечает пресс-служба.
Ребята помогли упаковать письма и подарки в посылки и в каждый пакет вложили логотип "Своих не бросаем!".
Участники 14-й смены в Международном детском центре Артек, написавшие письма для бойцов в зону СВО - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Артековцы испекли для бойцов СВО пирожки, собрали оливки и лимоны
10:33
 
Надежные людиАлтайский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала